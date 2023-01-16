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Стрибок біткоїну вище $21 000 спровокував ліквідацію криптовалюти на понад $500 мільйонів — це найвищий показник за останні 3 місяці

Стрибок біткоїну вище $21 000 спровокував ліквідацію криптовалюти на понад $500 мільйонів — це найвищий показник за останні 3 місяці

Капіталізація криптовалютних ринків через рекордну кількість ліквідацій у шортах знову досягла позначки в 1 трильйон доларів — вперше з листопада.

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З п’ятниці було ліквідовано майже 500 мільйонів доларів  — це найвищий рівень з жовтня 2022 року за даними Coinalyze. Цей показник  означає, що понад 70% трейдерів зафіксували збитки — біржі закривали їхні позиції з кредитним плечем внаслідок часткової або повної втрати початкової маржі трейдера. 

Ліквідація шортів була найвищою з 2021 року. (Coinanylze)
Ліквідація шортів була найвищою з 2021 року. (Coinanylze)

Криптобіржа OKX зазнала ліквідації в коротких позиціях на $256 мільйонів лише в п’ятницю, найбільше серед усіх криптобірж, за нею йдуть $125 мільйонів на Binance та $42 мільйони на Huobi, свідчать дані CoinGlass.

За даними CoinGecko, основні криптовалюти зросли в середньому на 20% з минулого тижня. Ціна біткоїна підскочила на 22% до понад $21 000 доларів, ефір зріс майже до $1600 доларів, тоді як Solana — майже на 70% (торгуючись у понеділок на рівні $24 у порівнянні з $9 в останній тиждень грудня).

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Стрибок біткоїна вище $21 000 спровокував ліквідацію криптовалюти на понад $500 мільйонів — це найвищий показник за останні 3 місяці

Зростання криптовалют відбулось на тлі прогнозів про послаблення інфляції в США короткострокові інфляційні очікування впали на початку січня до найменшого рівня за два роки, а окремий звіт показав, що індекс споживчих цін виріс на 6,5% за 12 місяців (це менше, ніж стрибок на 7,1% у листопаді та значно нижче пікового рівня у 9,1% у червні); а також новин про те, що юристи збанкрутілої криптобіржі FTX віднайшли мільярди доларів активів.

Загалом для біткоїну у 2023 році аналітики пропонують дуже різноманітні прогнози: дехто каже, що монета майже вчетверо перевищить свій попередній рекорд і досягне позначки у $250 000, інші кажуть, що флагманська криптовалюта впаде до $5 000, що стане найнижчою ціною з 2019 року.

Скільки коштуватиме біткоїн у 2023-му році? Аналітики прогнозують зростання до фантастичних $250 000 або ж стрімке падіння до $5 000

Джерело: Coindesk


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