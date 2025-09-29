Стримуватимуть пустелю: відпрацьовані лопаті вітрових турбін знайшли друге життя в Китаї

Вітрові турбіни та не надто технологічні піщані бар’єри/ Depositphotos, Wikipedia

Китайські дослідники придумали незвичний спосіб використання відпрацьованих лопатей вітрових турбін.

Вчені пропонують використовувати відпрацьовані лопаті вітряків для створення загороджень від піску. Дослідники підкреслюють, що лопаті можна різати та інтегрувати безпосередньо у піщані бар’єри.

“Цей підхід не тільки вирішує проблему перероблення виведених з експлуатації лопатей вітряних турбін, але й пом’якшує дефіцит матеріалів для захисту від вітру та стабілізації піску в пустелі Гобі”, — зазначають автори дослідження.

У посушливих районах вітер може завдати шкоди як сільськогосподарським угіддям, так і природним ландшафтам. Заходи зі створення піщаних загороджень проводяться для мінімізації економічних втрат та захисту навколишнього середовища. Хоча подібні загородження з гілок та тростини недорогі та екологічні, вони недовговічні та не витримують екстремальних умов.

Більш ефективні, штучні матеріали для протидії піщаним бурям також не є ідеальними, оскільки зіштовхуються з труднощами у районах з сильним вітром вздовж залізних доріг. Через це іноді доводиться використовувати загородження з цементу, металу та піщаника. Матеріали мають бути міцними, довговічними, стійкими до ерозії під впливом вітру з часом, термостійкими, за доступною ціною і з оптимальною пористістю.

Перероблення відпрацьованих лопатей вітрових турбін пов’язане з високовартісними складними технологічними процесами, а також з ризиком забруднення у разі неправильної експлуатації. Автори дослідження ретельно вивчили ефективність піщаних бар’єрів, виготовлених з виведених з експлуатації лопатей вітрових турбін.

“По-перше, ми перевірили механічні властивості цього матеріалу, включаючи стійкість до ультрафіолетового старіння, термостійкість, міцність на вигин та ерозійну стійкість. По-друге, за допомогою експериментів в аеродинамічній трубі та чисельного моделювання ми проаналізували ефективність захисту та стабілізації піску, що забезпечується новими піщаними бар’єрами з різною пористістю порівняно з традиційними піщаними бар’єрами з нейлонової сітки”, — підкреслюють автори дослідження.

Результати продемонстрували, що швидкість ерозії нового бар’єра може бути на 56% нижчою, ніж у композитів на основі деревини, а міцність на вигин у 14 разів вища. Дослідники також виявили, що пористість на рівні 20% є оптимальним показником для зниження перенесення осаду.

“Таким чином, нові пористі піщані бар’єри, виготовлені з виведених з експлуатації або пошкоджених лопатей вітряних турбін, мають чудову стійкість до ультрафіолетового випромінювання та ерозії, високу міцність і термостійкість, придатність для вторинного перероблення та тривалий термін служби. Вони поєднують у собі пористу структуру гнучких піщаних бар’єрів із міцністю жорстких піщаних бар’єрів, що робить їх придатними для регіонів із сильними вітрами, значними перепадами температур та інтенсивним УФ-випромінюванням, що відкриває значний потенціал для застосування у боротьбі з піском”, — роблять висновок автори дослідження.

Результати дослідження були опубліковані у журналі International Soil and Water Conservation Research

Джерело: Gizmodo