banner
Новини Ігри 02.03.2026 comment views icon

Сумарна потужність ПК та консолей гравців у Fortnite перевищує 30 ГВт

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Сумарна потужність ПК та консолей гравців у Fortnite перевищує 30 ГВт
Fortnite

Голова Epic Games Тім Свіні заявив, що сумарна потужність ПК та консолей, на яких щомісячно запускають Fortnite, сягає 30 ГВт.


В сучасному світі обчислювальна потужність є серйозним стримувальним фактором, тому дата-центри інвестують “сотні мільярдів”, щоб розширити свої можливості. Одним із нещодавніх прикладів є угода Meta з AMD, яка передбачає обов’язки щодо надання обчислювальних потужностей до 6 ГВт. Відповідаючи на цю новину у коментарях, генеральний директор Epic Games Тім Свіні написав, що цифра виглядає “трохи скромною” і заявив, що лише гравці у Fortnite споживають до 30 ГВт зі своїх ПК та консолей разом узятих.

За словами Свіні, це найбільша “база ігрової потужності з існуючих”.


Звичайно, цифра, яку наводять в Epic Games, теоретична. Однак тут мова йде не про фактичне одночасне використання, а радше сукупний показник потужності загальної бази гравців. На цей час Fortnite має близько 650 млн зареєстрованих акаунтів по всьому світу та щомісячну базу активних гравців у 110-120 млн. Зі слів Свіні, сучасні ігрові ПК та консолі можуть “їсти” від 350 Вт до 1 кВт та вище, тому названа сума цілком відповідає реальності.

Щоправда, в цьому випадку цікавішою цифрою, мабуть, виглядали б загальні рахунки за електроенергію від “бази” Fortnite.

Розробник створив шутер QUOD, схожий на Quake, розміром 64 КБ: “влізли” три рівні і бос

Спецпроєкти
Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик
У серії Samsung Galaxy S26 новий Gemini: з ним смартфон стає особистим помічником

Джерело: Тім Свіні, Wccftech

Популярні новини

arrow left
arrow right
Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показав Леона як повного невдаху: промахи у 100% пострілів, але чому?
Disciples: Domination вийде через місяць — гра більше нагадує “Героїв”
Рух за права геймерів Stop Killing Games створить неурядові організації в ЄС та США
Понад 700 геймерів обміняли свою кров на безплатну копію Vampires: Bloodlord Rising
"Зелений фільтр" у Fallout 3 з'явився не за планом: розробник-дальтонік його не помічав
Тодд Говард: Elder Scrolls 6 повернеться до “класики RPG” і працюватиме на Creation Engine 3
Три години в Resident Evil Requiem: журналісти поділились першими враженнями від гри
Після "накрутки" акаунту нову керівницю Xbox звинуватили у використанні ШІ для відповідей в соцмережах
Італійський готель із назвою з Arc Raiders засипали 5-зірковими відгуками
В Epic Games Store безплатно віддають "середньовічну GTA”
Кастинг Wolfenstein 3 розкриває сюжет про сироту з України, — чутки
Minecraft 2.0: модер запустив Windows 95 всередині нової гри Hytale
Розробник Highguard звільнив "більшість" команди через 2 тижні після запуску
Гру Rainbow Six Siege захопили хакери — Ubisoft вимкнула усі сервери
Другий сезон "Фолаут" подвоїв популярність ігор Bethesda у Steam
Портрет українського геймера у 2026 році: RTX 3060, 32 ГБ оперативної пам’яті та S.T.A.L.K.E.R. 2 у бібліотеці
Нову керівницю Xbox запідозрили в "накрутці" ігрового профілю: вона набрала 10 000 Gamerscore всього за місяць
У Ubisoft виникла "сильна алергія" на нові ігри, — колишній керівник Assassin's Creed
Видалення повідомлень і друзів на Xbox підвищує продуктивність ігор
Скасований рімейк Prince of Persia був готовий на 99%, — інсайдер
12-річний геймер з Японії йде зі школи, щоб стрімити ігри у Twitch — батьки підтримали
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати