Сумарна потужність ПК та консолей гравців у Fortnite перевищує 30 ГВт

Голова Epic Games Тім Свіні заявив, що сумарна потужність ПК та консолей, на яких щомісячно запускають Fortnite, сягає 30 ГВт.





В сучасному світі обчислювальна потужність є серйозним стримувальним фактором, тому дата-центри інвестують “сотні мільярдів”, щоб розширити свої можливості. Одним із нещодавніх прикладів є угода Meta з AMD, яка передбачає обов’язки щодо надання обчислювальних потужностей до 6 ГВт. Відповідаючи на цю новину у коментарях, генеральний директор Epic Games Тім Свіні написав, що цифра виглядає “трохи скромною” і заявив, що лише гравці у Fortnite споживають до 30 ГВт зі своїх ПК та консолей разом узятих.

За словами Свіні, це найбільша “база ігрової потужності з існуючих”.

Is 6 gigawatts a lot of computing power? Active Fortnite players together own around 30 gigawatts of computing power, as consoles and high end PCs range from 350W to 1KW. That’s probably the largest gaming power base in existence, since any bigger games are mobile-centric. https://t.co/94WUxirMHN — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) February 24, 2026





Звичайно, цифра, яку наводять в Epic Games, теоретична. Однак тут мова йде не про фактичне одночасне використання, а радше сукупний показник потужності загальної бази гравців. На цей час Fortnite має близько 650 млн зареєстрованих акаунтів по всьому світу та щомісячну базу активних гравців у 110-120 млн. Зі слів Свіні, сучасні ігрові ПК та консолі можуть “їсти” від 350 Вт до 1 кВт та вище, тому названа сума цілком відповідає реальності.

Щоправда, в цьому випадку цікавішою цифрою, мабуть, виглядали б загальні рахунки за електроенергію від “бази” Fortnite.

Джерело: Тім Свіні, Wccftech