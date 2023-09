Nintendo в рамках презентації Direct показала 15 хв геймплею Super Mario Bros. Wonder та спеціальну версію консолі Switch OLED у стилі гри.

Згідно з сюжетом Wonder, злодій Боузер вдерся у Квіткове королівство, захопив замок, ув’язнив правителя та мешканців усіх світів. Всього їх буде 7, у кожному буде портал для переміщення, проходити їх можна у вільному порядку. Гравець може обрати Маріо, Піч, Дейзі або Луїджі, проте геймплейно вони не відрізнятимуться, на відміну від персонажів Йоші та Наббіт, у яких будуть особливі вміння.

Super Mario Bros. Wonder вийде на Nintendo Switch 20 жовтня.

За два тижні до цього (6 жовтня) має надійти в продаж спеціальна версія Nintendo Switch OLED: Mario Red Edition.

Warp into a world of games with the #NintendoSwitch – OLED Model: Mario Red Edition system!

The system features a console, dock, and Joy-Con controllers all in the iconic Mario Red color, with a silhouette of Mario on the back of the dock.

Learn more: https://t.co/sGAG1rfH4p pic.twitter.com/giOAawtDWI

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 31, 2023