Новини Ігри 01.09.2023 о 10:01

Super Mario Bros. Wonder — 15 хв геймплею та Nintendo Switch OLED у червоному кольорі

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Юрій Орос

Автор новин

Nintendo в рамках презентації Direct показала 15 хв геймплею Super Mario Bros. Wonder та спеціальну версію консолі Switch OLED у стилі гри.

Згідно з сюжетом Wonder, злодій Боузер вдерся у Квіткове королівство, захопив замок, ув’язнив правителя та мешканців усіх світів. Всього їх буде 7, у кожному буде портал для переміщення, проходити їх можна у вільному порядку. Гравець може обрати Маріо, Піч, Дейзі або Луїджі, проте геймплейно вони не відрізнятимуться, на відміну від персонажів Йоші та Наббіт, у яких будуть особливі вміння.

Super Mario Bros. Wonder вийде на Nintendo Switch 20 жовтня.

За два тижні до цього (6 жовтня) має надійти в продаж спеціальна версія Nintendo Switch OLED: Mario Red Edition.

Консоль виконана в червоно-чорній колірній гамі та прикрашена силуетом Маріо.

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Super Mario Bros. Wonder — 15 хв геймплею та Nintendo Switch OLED у червоному кольорі
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Михайло Шпак

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Super Mario Bros. Wonder — 15 хв геймплею та Nintendo Switch OLED у червоному кольоріПопередня спецверсія Switch OLED була присвячена The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

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Роман Іванина

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