Nintendo показала 14-хвилинний геймплейний трейлер The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom та спецверсію Switch OLED у стилістиці гри

Nintendo представила перший великий геймплейний трейлер гри The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ролик тривалістю майже 14 хвилин коментує продюсер серії Ейдзі Аонума. Трейлер показує, як Лінк потрапляє із землі в Хайрулі на «небесні острови».

Лінк підіймається в повітря за допомогою сили під назвою recall, яка звертає час назад і підкидає предмети, що впали, назад у небо, а герой в цей час знаходиться на них. Як стверджує Аонума, насправді є багато способів дістатися островів, але не став ділитися подробицями.

Аонума також продемонстрував нові здібності Лінка, наприклад, здатність об’єднувати два об’єкти разом, щоб створити нову зброю. Так, герой може створити нову зброю, з’єднавши палицю та камінь разом.

Гра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вийде 12 травня 2023 року, а її ціна складе $70.

Одночасно із демонстрацією трейлера Nintendo представила спеціальну версію Nintendo Switch у стилі The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Спецверсія за своїми характеристиками аналогічна моделі Nintendo Switch OLED, що дебютувала у 2021 році, але її контролери Joy-Con і док-станція прикрашені рунічними написами, натхненими Tears of the Kingdom.

Ігрова консоль Nintendo Switch OLED у стилістиці The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom надійде у продаж 28 квітня. Її ціна поки не повідомляється, але інші консолі Switch OLED обмеженого випуску продавали за ціною $359,99. Гра не буде включена до комплекту постачання консолі.

Джерело: gamesradar, polygon