Новини Кіно 14.07.2025 comment views icon

«Супермен» Джеймса Ганна перевершив «Людину зі сталі» за зборами у перші вихідні

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Супермен» Джеймса Ганна перевершив «Людину зі сталі» за зборами у перші вихідні
Кадр з фільму «Супермен» / DC, Warner Bros.

Один із найочікуваніших супергеройських фільмів останніх п’яти років, попри суперечливі відгуки, досяг успіху в прокаті вже у перші вихідні. Загальна світова каса перезапуску «Супермена» наразі складає $217 млн.

На домашні збори у Північній Америці прийшлось близько $122 млн — це третій за величиною дебют для фільму у 2025 році, після екранізації Minecraft ($162 млн) та живої версії «Ліло і Стіч» ($146 млн). Сума також перевершує дебютні цифри для «Людини зі сталі» Зака Снайдера, який на момент відкриття зібрав $116,6 млн.

Міжнародні збори були трохи скромнішими за очікування з $95 млн з 78 країн.

Новий «Супермен» обійшовся DC у $225 млн і має заробити втричі більше для беззбитковості
Рейчел Броснаген і Девід Коренсвет на кадрах з трейлеру «Супермена» / DC, Warner Bros.

Попри високі стартові цифри, у «Супермена» ще багато роботи для досягнення беззбитковості. Виробничий бюджет фільму склав $225 млн, тоді як на рекламу пішло ще близько $100 млн — цифри, які вимагають приблизно утричі вищих заробітків. Слід зазначити, що супергеройські фільми не рідко здавали в прокаті після успішного дебюту — згадайте «Людину-Мураху» 2023 року та цьогорічний «Капітан Америка: Дивний новий світ». Сам Джеймс Ганн, до речі, заявляв, що сума у $700 млн не є обов’язковою для того, щоб фільм вважався успішним.

«Чи є якась залежність від цього? Так, але не так масштабно, як люди думають», — сказав Ганн. «Вони чують, що фільм буде успішним лише тоді, коли збере 700 мільйонів доларів чи щось таке, і це просто повна нісенітниця».

Новий «Супермен» — це перший фільм у перезапущеному Всесвіті DC Джеймса Ганна та Пітера Сафрана, який залучив на головну роль Девіда Коренсвета замість Генрі Кавілла. Історія розповідає про щирого супергероя, який намагається довести світу, що робить щось хороше, після того, як лиходій Лекс Лютор (Ніколас Голт) налаштовує суспільство проти нього. На боці Кларка — репортерка Лоїс Лейн (Рейчел Броснаген) та його вірний супутник-суперпес Крипто. Ганн, найбільш відомий за фільмами, «Вартові Галактики» та «Загін самогубців», виступив режисером.

Ніколас Голт і Девід Коренсвет у фільмі «Супермен» / DC, Warner Bros.
Ніколас Голт і Девід Коренсвет у фільмі «Супермен» / DC, Warner Bros.

Після витоку перших рецензій, здавалось, що новий «Супермен» остаточно забиває цвях в домовину супергероїки, утім офіційні оцінки це спростували. Наразі у стрічки 83% від критиків та 93% від глядачів на Rotten Tomatoes, а також оцінка «A-» в екзит-полах CinemaScore.

«Як початок оновленого всесвіту “Супермен” вселяє обережну надію. Як літній супергеройський блокбастер стрічка працює досить справно, хоча й довгенько розхитується», — з рецензії ITC.

Щодо решти касових зборів, то «Світ Юрського періоду: Відродження», який минулого тижня зробив Скарлет Йоханссон найкасовішою акторкою у світі, наразі заробив $529 млн загальної каси; у «Формули-1» з Бредом Піттом рекордні для Apple $393 млн; тоді як живий рімейк «Як приборкати дракона» зупинився на позначці у $560 млн, а «Ліло і Стіч» прямує до клубу мільярдерів з $994 млн.

Джерело: Variety, Screen Rant, IGN

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