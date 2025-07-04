Відомий сайт забув про ембарго і видав огляд «Супермена» заздалегідь, вердикт — останній цвях в «труну супергероїки»

Девід Коренсвет у фільмі «Супермен» / Warner Bros.

Сайт The Daily Beast помилково опублікував рецензію на «Супермена» за п’ять днів до скасування ембарго — публікацію досить швидко видалили, але хіба щось може так просто зникнути з інтернету? Все б нічого, але огляд називає фільм «останнім цвяхом в труну супергероїки», тож кому не позаздриш в ці вихідні, так це піарникам Warner Bros.

Як зазначає Word of Real, офіційно ембарго на «Супермена» скасовується 8 липня, попри те, що фільм вже був показаний в деяких кінотеатрах Нью-Йорка і Лос-Анджелеса. Перші відгуки глядачів були надзвичайно позитивними, але хотілось побачити, що скажуть критики. Схоже, нічого хорошого.

Рецензію The Daily Beast активно поширюють в інтернеті, і її зміст цілком відповідає заголовку. Насправді, чутки про те, що з новим «Суперменом» щось пішло не так, ширяться вже досить давно, а глядачі тестових показів нарікали на безладний і дуже заплутаний сюжет. Після одного з таких DC змінила монтажерів, скоротила 25 хвилин матеріалу і прибрала «комедійну тональність» — на додаток до раніше проведених перезнімань.

До витоку огляду, очікувалось, що у стартовий вікенд «Супермен» принесе близько $100 млн. Бюджет фільму, нагадаємо, склав близько $225 млн — сума, яка вимагає фінальних заробітків приблизно у $700 млн для беззбитковості. Однак слід зазначити, що вказаний бюджет не включає витрат на маркетинг, тож «цифра успішності» може бути ще більшою.

Новий «Супермен» залучив на головні ролі Девіда Коренсвета (Кларк Кент і Супермен), Ніколаса Голта (лиходій Лекс Лютор) і Рейчел Броснаген (Лоїс Лейн), а також покаже кілька камео інших супергероїв, зокрема Метаморфо (Ентоні Керріган), Дівчину-Яструба (Ізабелла Мерсед), Зеленого Ліхтаря (Натан Філіон), Містера Терріфіка (Едді Гатегі), а також Інженера (Марія Габріела де Фарія). Також у фільмі з’явиться син Крістофера Ріва, який грав Кларка Кента у 1978 році, у ролі телерепортера, і, ймовірно, ми побачимо камео нової Супердівчини у виконанні ‎зірки «‎Дому дракона» Міллі Алкок.

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Нагадаємо, що перший тизер-трейлер фільму зібрав рекордні для DC і Warner Bros. 250 млн переглядів за добу, а прем’єра в Україні запланована на 10 липня.