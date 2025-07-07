Новий «Світ Юрського періоду» зробив Скарлет Йоханссон найкасовішою акторкою Голлівуду

Кадр з фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» / Universal

«Світ Юрського періоду: Відродження» стартував у прокаті з вражаючими $318 млн, оформивши для Скарлетт Йоханссон звання найкасовішої акторки в Голлівуді.

Це, нагадаємо, сьомий фільм у франшизі загалом і третій в серії перезавантажень, дія якого відбувається за 5 років після подій «Домініону» (той самий, який визнано найдорожчим фільмом в історії).

«Світ Юрського періоду: Відродження» зрежисував Гарет Едвардс за сценарієм Девіда Кеппа, лишивши позаду ветеранів франшизи Кріса Пратта і Брайс Даллас Говард та представивши абсолютно новий акторський склад: Зора (Скарлетт Йоханссон), палеонтолог Генрі Луміс (Джонатан Бейлі) та капітан корабля Дункан Кінкейд (Махершала Алі) вирушають у небезпечну подорож до віддаленого острова з метою дістати генетичний матеріал динозаврів для створення ліків.

Для Йоханссон ця роль стала ключовою в кар’єрі, адже всього за один вікенд каса нового «Світу Юрського періоду» забезпечила їй звання найкасовішої акторки Голлівуду. За даними The Numbers, загальна сума зборів фільмів, де знімалась акторка, наразі складає $14,8 млрд — при цьому понад половина припадає всього на чотири фільми з серії «Месники» і «Перший месник: Протистояння», де Скарлет зіграла Наташу Романову, вона ж Чорна вдова. Слід зазначити, що Йоханссон лідирує виключно серед жінок, тоді як в загальному рейтингу поступається своїм колегам по MCU Роберту Дауні-молодшому і Семюелю Л. Джексону.

Попри це досягнення, акторська робота Йоханссон і компанії в новому «Світі Юрського періоду» не отримала високої оцінки в рецензіях профільних видань, ба більше — проєкт схарактеризували як «хороший фільм, коли персонажі мовчать». На Rotten Tomatoes рейтинг на цей час наступний: 52% від критиків і 72% від глядачів, що власне не є провалом для серії. Попередні три так само мали скромні результати в оцінках, але зібрали не менше мільярда доларів в прокаті кожен.

«Очевидно, що ставка робилася на повернення до витоків — ніяких тобі експериментів, все цілком у дусі пригод перших фільмів. Однак такий підхід виглядає прямуванням шляхом найменшого опору. Усе тут настільки вторинне і передбачуване, що цікавішим буде робити ставки на те чи інше припущення, ніж власне сам перегляд», — з рецензії ITC.

Тим часом «Формула-1» з Бредом Піттом підтвердила звання найкасовішого фільму в історії Apple із $293 млн по всьому світу — попри це, питання про беззбитковість лишається відкритим, зважаючи на бюджет у $250 млн. «Ліло і Стіч» все ще торує шлях до мільярда з $972, 7 млн заробітку, обійшовши екранізацію Minecraft, тоді як «Еліо» від Pixar завис на позначці у $96,8 млн після трьох тижнів показу — мультфільм, нагадаємо, відзначився антирекордним дебютом для студії і, як виявилось, мав доволі проблемне виробництво з переписуванням та перезніманнями, щоб прибрати персонажа-квіра.

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Джерело: Deadline, Comicbook