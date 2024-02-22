«Суперники» ─ вийшов український трейлер спортивною драми із Зендеєю в головній ролі

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures підготувала український трейлер майбутнього фільму «Суперники». Це романтична драма, яка розповідає про буремне життя спортсменів.

Фільм «Суперники» від режисера-візіонера Луки Ґуаданьїно («Назви мене своїм ім’ям») розкаже історію Таші Дункан ─ колись неймовірно талановиту тенісистку. Однак через травму її блискуча кар’єра завершилась занадто рано. Тепер вона стала тренеркою, яка не звикла вибачатися за свою гру на корті та поза ним. Чоловік Таші – теж тенісист – лідирує за серією програшів, але вона придумує, як здолати невдачі. Та план Таші стикається із несподіваним поворотом, адже наступний суперник чоловіка – Патрік – його колишній найкращий друг та екскоханий Таші. Оскільки минуле й сьогодення зустрічаються, а напруга зростає, Таші мусить запитати себе, чого коштуватиме перемога.

Головні ролі у фільмі «Суперники» виконали Зендея («Людина-павук: Додому шляху нема», дилогія «Дюна»), Джош ОʼКоннор (серіал «Корона») та Майк Файст («Вестсайдська історія»).

Картина вийде в прокат в кінотеатрах України з 25 квітня 2024 року.

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