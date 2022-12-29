З 1 січня 2023 року Шерлок Холмс стане суспільним надбанням

Цими вихідними, у День суспільного надбання, кілька знакових творів перейдуть у суспільне надбання. У переліку є оповідання Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса, науково-фантастичний фільм “Метрополіс”, роману “До маяка” Вірджинії Вульф, а також перший повнометражний “розмовний” фільм “Співак джазу”.

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Захист авторських прав, як правило, діє протягом життя автора оригіналу та близько 70 років після його смерті. Після завершення цього періоду будь-хто без попереднього дозволу зможе використовувати твори для своїх інтерпретацій. Зазвичай це відбувається 1 січня, у спеціально призначений День суспільного надбання. Трохи складніша ситуація була у США, де діяв Закон про подовження строку дії авторських прав, що фактично заморожував перехід творів у суспільне надбання до 2019 року.

У 2010 році до суспільного надбання перейшли твори Зигмунда Фрейда, Вільяма Батлера Єйтса, Форда Медокса Форда та Артура Рекема, з 2011 — твори таких авторів, як Ісак Бабель, Вальтер Беньямін, Джон Бакен Твідсмур, Михайло Булгаков, Френсіс Скотт Фіцджеральд, Емма Голдман, Пауль Клее, Сельма Лагерлеф тощо. У 2017 — Герберт Веллс. Ця можливість також викликала бум навколо нових інтерпретацій таких творів, як “Великий Гетсбі”, який став публічним надбанням у 2021 році.

Втрата авторських прав для історій про Холмса знаменує кінець низки юридичних дебатів щодо того, як закон про авторське право впливає саме на використання персонажа. Кілька попередніх робіт Дойла вже потрапляли у відкритий доступ у 2019 році, що призвело до юридичної плутанини через появу нових історій про детектива, включно з нині врегульованим позовом проти Netflix щодо “Еноли Холмс”.

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Зазначимо, що у 2024 році також відбудеться довгоочікуваний “загальнодоступний дебют” Міккі Мауса.

Джерело: The Verge