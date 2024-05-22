Microsoft позиціює Team Copilot, як фасилітатора відеозустрічей — фахівця (в цьому випадку штучний інтелект), що допомагає групі людей ефективніше працювати разом.

Ось сім ключових функцій Team Copilot, які, на думку Microsoft, можуть спростити роботу під час групових відеодзвінків:

Узагальнення зустрічей

Організатор може запросити Team Copilot підсумувати розмови в Microsoft Teams. Помічник також робитиме нотатки під час обговорення, а будь-який учасник зможе їх відредагувати чи видалити за бажанням.

План дій

На основі розмов Team Copilot може запропонувати план подальших дій — наприклад, порекомендувати організацію наступної зустрічі з певною колегою чи колективом.

Відстеження часу для структури зустрічей

В обговореннях часто можна втратити лік часу, приділяючи забагато уваги окремому питанню. Team Copilot, як фасилітатор наради, може проконтролювати, що на нараді підтримується структурований час для кожної з тем.

Онлайн-курс "Тестування API" від robot_dreams. Навчіться працювати з API на просунутому рівні та проводити навантажувальні тестування, щоб виявляти потенційні проблеми на ранніх етапах розробки. Програма курсу і реєстрація

Модерування чатів

Teams Copilot може спілкуватися з членами команди в чатах, щоб допомогти їм досягти певних цілей. Він також може шукати й надавати за запитом певні тези з чату, здійснювати пошук в Інтернеті від імені користувачів, відповідати на запитання щодо обговорення тощо.

Перегляд документів

Team Copilot зможе за вашим запитом переглянути спільні документи й відповісти на питання стосовно них.

Планування завдань

Team Copilot також може виконувати функції проєктного менеджера в Planner: створювати та призначати завдання й цілі для співробітників.

Онлайн-курс "Тестування API" від robot_dreams. Навчіться працювати з API на просунутому рівні та проводити навантажувальні тестування, щоб виявляти потенційні проблеми на ранніх етапах розробки. Програма курсу і реєстрація

Поради

І, звичайно, Team Copilot може слугувати джерелом порад для користувачів. У наведеному нижче прикладі користувач Microsoft Teams просить помічника зачитати чернетку та запропонувати нову з власними коментарями.

Microsoft — не єдина компанія, яка випустила «штучного колегу» цього місяця. На Google I/O гігант пошукової системи представив «AI Teammate», який подібно до Team Copilot, може відповідати на запитання на основі обговорень у груповому чаті.

Team Copilot призначений лише для користувачів Microsoft 365 і вийде в попередній версії пізніше у 2024 році.

Серед інших нових функцій для Teams Microsoft запропонувала стенограми в реальному часі, можливість для організаторів керувати налаштуваннями щодо того, хто зможе записувати зустрічі, живі реакції, шумозаглушення, функція «картинка в картинці» для iOS і Android, обмін файлами під час дзвінка, підтримка команд зі слешами тощо.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.