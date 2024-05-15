Google згадала слово «AI» 121 раз і видавала 1,5 «Gemini» на хвилину під час майже 2-х годин презентації I/O

14 травня відбулась конференція Google I/O — традиційний щорічний захід для розробників, на якому компанія презентує свої новинки у сфері вебтехнологій та сервісів.

На цей раз конференція тривала 110 хвилин і була повністю присвячена штучному інтелекту — за власнимим підрахунками компанії, слово «AI» під час основної доповіді Google прозвучало 121 раз. Гендиректор Сундар Пічаї пожартував, що компанія взяла на себе «важку роботу» підрахунку замість нас.

Раніше, до речі, видавець словника Collins назвав AI («ШІ») — найвидатнішим словом 2023 року.

Насправді більша частина презентації була присвячена саме Gemini (власній великій мовній моделі Google) та її різноманітним ітераціям (компанія впроваджує LLM практично в усі свої пропозиції — Android, Gmail і Пошук). Цікаво, що слово «Gemini», Google говорила навіть частіше за «AI» — 162 рази (а якщо враховувати «Gem» та «Gems», то усі 170) — фактично компанія «видавала» 1,5 «Gemini» на хвилину.

Сайт Android Authority вирішив поіронізувати з заяви Пічаї і таки провів ще кілька цікавих підрахунків:

Слово «Search» / Пошук згадали 87 разів (але тут теж не обійшлось без ШІ).

згадали 87 разів (але тут теж не обійшлось без ШІ). Назва компанії «Google» звучала 68 разів.

звучала 68 разів. Android отримав лише 21 згадку (насправді, це, мабуть, перша основна доповідь Google I/O за останні 10 років, де Android відігравав настільки другорядну роль).

отримав лише 21 згадку (насправді, це, мабуть, перша основна доповідь Google I/O за останні 10 років, де Android відігравав настільки другорядну роль). Слово «Developer» (на конференції розробників!) було сказано 21 раз.

(на конференції розробників!) було сказано 21 раз. Soon / Cкоро — улюблена обіцянка Google, була сказана 9 разів.

— улюблена обіцянка Google, була сказана 9 разів. In the coming / Незабаром та Later this year / Пізніше цього року — невизначені періоди, які згадувались по 5 разів.

та — невизначені періоди, які згадувались по 5 разів. Available today or Available now / Доступно сьогодні або Доступно вже зараз — 5 разів.

or або — 5 разів. Слово «Launch» / Запуск у всіх його варіаціях згадано 13 разів, а Available / Доступно — 18 разів.

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