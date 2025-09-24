banner
Новини Технології 24.09.2025 comment views icon

Технологія FLARE покращує термоядерний синтез: коефіцієнт посилення у 1000 разів порівняно з 4 у сучасних експериментах

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Технологія FLARE покращує термоядерний синтез: коефіцієнт посилення у 1000 разів порівняно з 4 у сучасних експериментах
First Light Fusion

Британська компанія First Light Fusion (FLF) запропонувала першу концепцію комерційного термоядерного синтезу FLARE, сумісну із сучасними реакторами.

В офіційному документі FLF пояснює процес інерційного термоядерного синтезу із “високим коефіцієнтом посилення”. У компанії назвали новий підхід Fusion via Low-power Assembly and Rapid Excitation (FLARE). 

Традиційний інерційний термоядерний синтез передбачає одночасне стискання і нагрівання палива для його займання. У процесі FLARE ці етапи розділені — спочатку відбувається контрольоване стискання палива, а потім окремий етап займання. В результаті цього генерується великий надлишок енергії у рамках концепції під назвою “швидке спалювання”. 

Замість потужних лазерів у FLF використовують циліндричні мішені з щільним непрозорим штовхачем для стиснення палива. Це дозволяє значно скоротити кількість необхідної вхідної енергії

Втрати нижчі, утримання краще, а запалювання здійснюється від допоміжного джерела, наприклад, лазера з короткими імпульсами або імпульсної системи живлення. Імпульсна енергія, яка використовується у процесі FLARE, являє собою значно дешевшу альтернативу потужним лазерам. Низьковольтна конструкція усуває складності, які обмежували можливості імпульсних іоністорних елегазових установок. Синтез проходить у басейні з рідким літієм, динамічно структурованим інертним газом.

“Ця конструкція поглинає нейтрони, виробляє тритій, вловлює тепло та захищає стінки реактора без необхідності використання складних твердотілих конструкцій”, — зазначають у First Light Fusion. 

Представники компанії підкреслюють, що концепція FLARE базується на багаторічному досвіді та дослідженнях, спрямованих на заощадження енергії під час запалювання, горіння, та досягнення високого коефіцієнта посилення за використання малопотужного драйвера. Наразі в FLF планують перевірити працездатність кожного компонента на наявних експериментальних установках. 

Технологія FLARE покращує термоядерний синтез: коефіцієнт посилення у 1000 разів порівняно з 4 у сучасних експериментах
Концептуальна конфігурація реактора від First Light Fusion

Тепер компанія моделюватиме, проєктуватиме і створюватиме прототипи мішеней для наукового та інженерного обґрунтування свого першого демонстраційного реактора. У FLF зазначили, що нова концепція ядерного синтезу може забезпечити надзвичайний коефіцієнт посилення у 1000 разів, порівняно з дійсним експериментальним рівнем у 4 рази та на порядок вище, ніж інші запропоновані схеми інерційного термоядерного синтезу.

Посилення, коли в результаті реакції утворюється більше енергії, ніж надходить початково, довгий час було недосяжним і не дозволяло вивести термоядерний синтез на рівень комерційного використання. Наразі рекорд складає чотири, його було досягнуто на Національному об’єкті запалювання (NIF) Міністерства енергетики США у травні 2025 року.

Моделювання FLF демонструє, що для комерційної, конкурентоспроможної термоядерної енергетики необхідний приріст не менше 200. Якщо вдасться досягнути приросту у 1000, це може істотно знизити вартість термоядерного синтезу. 

Окрім цього концепція FLARE знижує очікувану вартість термоядерної електростанції. Очікується, що вартість експериментальної установки з коефіцієнтом посилення коштуватиме 1/20 від вартості NIF — єдиної установки у світі, якій вдалось досягти посилення. 

“Це поворотний момент не лише для First Light, а й для майбутньої енергетики. Завдяки підходу FLARE ми розробили перший у світі комерційно життєздатний, сумісний з реакторами шлях до інерційного термоядерного синтезу з високим коефіцієнтом посилення, заснований на реальній науці, перевірених технологіях та практичному інжинірингу. Шлях до зростання у 1000 разів виводить нас далеко за межі порога, за яким термоядерний синтез стає економічно трансформаційним. Завдяки нашому підходу ми відкриваємо двері до нового промислового сектора — і хочемо повести за собою інших”, — наголошує гендиректор First Light Fusion Марк Томас. 

Джерело: Interesting Engineering

Популярні новини

arrow left
arrow right
Вийшли Apple Watch Series 11 та SE 3: 5G, watchOS 26 та обіцяний живий переклад за ціною від $249
NASA винайшла колеса, що не проколюються та не деформуються, і їх вже можна придбати
"Назвіть мене недоумком": ШІ можна змусити робити погане тими ж психологічними методами, що й людей
Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
Спермаботи, керовані магнітами, атакують яйцеклітину
Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
Ядерні відходи можуть стати паливом для термоядерного синтезу
Майбутнє пам’яті: більше даних на меншому просторі завдяки новим молекулярним перемикачам
Starlink непотрібний: SoftBank успішно роздала 5G на телефони з літака на висоті 3 км
Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
Підлітковий хіт: розумний пластир з чипом лікує акне за тиждень
Вбивця HBM: нова пам'ять для ШІ d-Matrix 3D DRAM (3DIMC) у 10 разів швидша
Петабайти на метр: прототип "касетної плівки" на базі ДНК створили в Китаї
Новий каталізатор переробляє пластик без сортування та очищення
Розумний пил: тисячі невидимих шпигунів навколо
Похмуре майбутнє: зустрічайте їстівний пластик, вироблений чорними грибками зі сміття
Вперше у світі: лазерний зв'язок між літаком та супутником працював зі швидкістю 1 Гбіт/с
Apple випустила RC iOS 26, яка вийде для всіх 15 вересня: офіційні примітки з переліком покращень
В США почали друкувати недорогі будинки
48 років по тому: Microsoft відкрила код BASIC за ліцензією MIT
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати