Tekken 8 вимагатиме 100 ГБ вільного простору на накопичувачі – Реліз через 2 місяці

Розробники з Bandai Namco Studios поділилися системними вимогами майбутнього файтингу Tekken 8.

Розробники обіцяють повністю перероблену графіку персонажів, ретельно опрацьовані та високодеталізовані моделі та графіку високої чіткості. Розробка ведеться на рушії Unreal Engine 5.

Попри високу якість графіки, Tekken 8 отримала досить демократичні системні вимоги. Лише необхідне вільне місце на накопичувачі може засмутити гравців. Для встановлення гри потрібно мати 100 ГБ вільного місця на диску ─ високодеталізовані моделі займають багато місця. І ще грі необхідне широкосмугове підключення до інтернету.

Мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10 64-bit

Процесор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon R9 380X

DirectX: 12

Накопичувач: 100 ГБ вільного місця

Рекомендовані системні вимоги

ОС: Windows 10 64-bit

Процесор: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

Оперативна пам’ять: 16 ГБ

Відеокарта: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: 12

Накопичувач: 100 ГБ вільного місця

Гра Tekken 8 вийде 26 січня 2024 року на платформах ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S.