Telegram дозволив додавати сторіс українцям без Premium-акаунтів

Месенджер Telegram отримав масштабне оновлення для Android з новим дизайном у стилі Liquid Glass та розширеним доступом до функції сторіс, яка тепер доступна всім користувачам — не лише Premium. Реліз версії 12.4 почав надходити на смартфони через Google Play та App Store.





У новій версії месенджера нижнє меню винесене в окрему панель, що робить навігацію більш зрозумілою та компактною. Блок із “сторіс” за замовчуванням прихований і не займає місця на екрані; для його відкриття потрібно виконати жест. Загальний інтерфейс став більш мінімалістичним і спокійним, із прозорими елементами, що нагадують iOS-версію. Інтенсивність ефекту “Рідкого скла” користувачі можуть регулювати в розділі “Налаштування” → “Енергозбереження, що також зменшує споживання батареї.

Найважливіша зміна торкнулася cторіс. Раніше публікувати їх могли тільки власники Premium-підписки, тепер можливість доступна всім користувачам, але з обмеженням — без підписки можна додавати лише одну сторіс на день. Користувачі з Premium можуть публікувати до 100 сторіс на день. Ця зміна вже працює в різних регіонах, включно з Україною. Оновлення також додало “крафтинг” подарунків: якщо об’єднати чотири однакових “гіфта”, можна отримати унікальний колекційний предмет. Власники груп тепер отримують сповіщення про вихід учасників. Крім цього, користувачі отримали покращене відображення музики в профілі та кольорові кнопки для ботів.

Реліз 12.4 почав розгортатися для всіх користувачів Android та iOS. Щоб скористатися новим інтерфейсом і функцією “Історії”, необхідно оновити клієнт через офіційні магазини додатків.

Раніше Telegram вже додав вхід без SMS-кодів та паролів, а також можливість прикріплювати музику до профілю. Тепер месенджер поєднує оновлений мінімалістичний дизайн, розширений доступ до сторіс та додаткові інструменти взаємодії з подарунками та групами.





Версія 12.4 помітно змінює взаємодію користувачів із додатком. Нове нижнє меню спрощує перемикання між чатами, контактами та профілем, а прихований блок сторіс зменшує перевантаження екрану. Можливість регулювати прозорість рідкого скла дозволяє оптимізувати відображення для комфортного використання та економії батареї. Функція “Історії” без Premium робить Telegram більш доступним, “крафтинг» подарунків додає елемент колекціонування, а повідомлення про вихід учасників у групах підвищує контроль за соціальною взаємодією.

Оновлення 12.4 демонструє, що Telegram продовжує інтегрувати функції, які раніше були доступні тільки на iOS, і водночас розширює можливості для всіх користувачів Android, забезпечуючи більш гнучкий та інтуїтивний інтерфейс, нові інструменти взаємодії та контроль за активністю в групах. Нове оновлення вже доступне для завантаження, і користувачі можуть перевірити його функціональність, оновивши додаток у Google Play або App Store.

Джерело: Sammyfans.com