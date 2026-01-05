Telegram залишається головним джерелом новин в Україні: близько 90% серед молоді, популярніший за ТБ

Telegram / Depositphotos

Telegram сьогодні — головне джерело новин для більшості українців. Його назвали основним каналом отримання інформації 62% опитаних. Про це свідчить дослідження міжнародної компанії Ipsos, проведене 14–28 листопада 2025 року.

Telegram

Для молоді Telegram — фактично безальтернативне джерело новин. Серед українців 18–24 років новини в цьому месенджері читають 84% респондентів. У групі 25–34 роки — вже 87%. Серед людей 35–44 років — 79%. У віці 45–54 роки — 74%.

Далі показники помітно падають. Серед українців 55–64 років Telegram використовують 51%. Серед людей 65+ — лише 30%.

Ще восени 2023 року Telegram лише на 1% випереджав телебачення. Тоді його називали джерелом новин 44% респондентів. Телебачення майже дихало в спину й утримувало лідерство серед старших українців.

За два роки картина кардинально змінилася. Telegram не просто вирвався вперед — він збільшив охоплення майже на 20 процентних пунктів. З усім тим українська влада намагається заборонити використання месенджера. Ще понад рік тому Нацрада з питань телебачення та радіомовлення обмежила Telegram у своїй мережі та висловила сподівання на блокування месенджера в Україні. А на початку 2024 року представник ГУР Міноборони заявив, що Telegram містить у собі низку загроз для безпеки України. Крім того, деякі ВНЗ Києва почали обмежувати доступ до месенджера у своїх мережах. Трохи раніше заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях чиновникам і військовим.

Телебачення

Телебачення ж втратило статус головного інформаційного каналу для всієї країни. Сьогодні новини з ТБ отримують 49% опитаних. Це друге місце в загальному рейтингу. Цей канал розповсюдження новин тримається за рахунок старших аудиторій. Серед українців 55–64 років телебачення дивляться 54%. Серед 65+ — аж 76%.

У молоді ситуація протилежна. Серед респондентів віком 18–24 років телебачення дивляться лише 23%. У групі 25–34 роки — 32%. Далі — 36% у віці 35–44 роки та 43% серед 45–54 років.

Це підтверджує тренд, зафіксований ще у 2023 році: чим молодша людина — тим менше вона довіряє телевізору.

YouTube

На третьому місці опинився YouTube. Новини там отримують 46% українців. Ця платформа майже рівномірно популярна в усіх вікових групах — від 41% серед 65+ до 53% у групі 45–54 роки.

Ще у 2023 році YouTube лише трохи випереджав новинні сайти. Тепер він закріпився як повноцінне джерело новин, а не просто відеододаток.

Особисте спілкування

На четвертому місці як джерело новин виявилося особисте спілкування. Такий спосіб отримання інформації назвали 38% опитаних. Показники схожі в усіх вікових групах — від 33% до 45%.

Facebook

П’яте місце займає соцмережа Facebook. Її використовують 34% українців. Найактивніші в цьому сегменті люди віком 45–54 років (43%). Найменш активні — 65+ (26%).

Цей тренд також збігається з даними 2023 року, коли Facebook був особливо популярний на Заході України.

Інші платформи

TikTok як джерело новин назвали 23% опитаних. Серед людей віком до 35 років ним користуються для отримання нової інформації понад 30% опитаних. Серед старших 54 років — лише 16–17%.

Радіо слухають 18% українців. Серед молоді до 25 років таких лише 8%. Але серед людей в категорії 65+ — вже 25%.

Друкована преса залишається нішевим джерелом. Її читають 11% опитаних. Серед молоді пресу читають лише 7% респондентів, а серед старших — 14%.

Ще менш популярним джерелом новин виявилася соцмережа Х (колишній Twitter). Для отримання нової інформації її використовують лише 6% респондентів. Найчастіше її використовує молодь віком до 25 років — 13%. Серед користувачів 65+ — лише 3%.

Кому українці довіряють, коли йдеться про вибори

Якби в Україні оголосили вибори, найбільше довіри викликало б особисте спілкування — 40%. Далі йдуть:

Telegram — 38%

YouTube — 35%

Телебачення — 28%

Facebook — 26%

Менше довіри мають:

Радіо — 18%

Преса —17%

TikTok —17%

Х — 10%

Водночас 57% українців зазначили, що довіряють іншим джерелам інформації.

Кому не довіряють українці

Попри суттєві бюджетні вливання держави в телемарафон “Єдині новини”, найбільший рейтинг недовіри має телебачення — 29%. Лише трохи за рівнем недовіри йому поступився TikTok (26%). Далі йдуть преса (24%) та радіо (22%). Facebook не довіряють 20%, Х — 18%. По 14% українців не довіряють ані особистому спілкуванню, ані Telegram. YouTube не довіряють 13%.

Як проводили дослідження

Ipsos опитала 2000 українців віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України. 1500 респондентів опитали особисто, ще 500 — телефоном. Квоти не застосовували, щоб зберегти ймовірнісний характер вибірки. Максимальна похибка становить до 2,2% при довірчій імовірності 95%.

