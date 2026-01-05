Telegram оновився: дизайн з "рідким склом" в стилі iOS та стислий виклад повідомлень від ШІ

Telegram

Telegram розпочав 2026 рік з першого оновлення. Месенджер оновив дизайн у стилі “рідкого скла” за прикладом iOS і додав стислий переказ повідомлень від штучного інтелекту.

У Telegram з’явилися прозорі елементи та плавні ефекти прямо в інтерфейсі. Подібне оновлення критикували користувачі iOS, після чого Apple випустила патч з перемикачами. Тож для уникнення подібних проблем користувачі зможуть самі налаштовувати ці ефекти. У меню “Налаштування > Економія енергії” можна зменшити анімації, щоб програма працювала швидше й батарея тримала довше.

Також у Telegram-каналах тепер можна швидко отримати короткий переказ довгих текстів. Достатньо одного натискання, щоб зверху з’являвся стислий виклад. Те саме працює у сторінках з “Миттєвим переглядом”.

Ця функція працює на відкритих ШІ-моделях, які запускаються через мережу Cocoon. Вона шифрує всі запити, щоб дані користувачів не зберігалися і не потрапляли до сторонніх сервісів. Платформа додає, що Cocoon можна інтегрувати й у інші застосунки з ШІ. Документація для розробників вже доступна.

Окремо месенджер підбив підсумки 2025 року. За рік сервіс випустив понад 75 нових функцій у межах 13 великих оновлень. У середньому оновлення виходили раз на 26 днів, а в окремі періоди з паузою лише 8 днів, зокрема під час запуску захищених групових дзвінків і майданчика для продажу подарунків.

