Tesla Cybertruck — перший погляд на велетенський склоочисник у роботі з висоти пташиного польоту

«Двірник» прототипів Tesla Cybertruck свого часу викликав пожвавлення в мережі – деталь виглядала величезною та до смішного недоречною. Користувачі гадали, чи приживеться таке рішення. Нові кадри демонструють його роботу, тож сумнівів дедалі менше.
Відео з безпілотника демонструє величезний склоочисник Cybertruck у дії. Він виглядає функціональним та, можливо, був покращений з моменту попередньої демонстрації, але виглядає не менш дивно. І все ще залишає без очищення велику ділянку скла перед місцем пасажира.
Бред Слоан учора зняв Cybertruck біля заводу Tesla у Техасі, де авто проходило аеродинамічні випробування. На позначці 13.42 можна спостерігати рух гігантського «двірника».
Гігантське лобове скло Cybertruck – одна з відмінних рис електричного пікапа. Підтримка його чистоти – неординарна технічна проблема, у перших прототипів системи очищення не було зовсім.
«Двірник – це те, що найбільше турбує мене, — говорив Маск у відповідь на коментарі про розмір деталі. — Нема простого рішення. Висувний склоочисник, який забирається у передню частину багажника, був би ідеальним, але складним».
Все ж поки точно не відомо, чи це остаточний варіант склоочисника. Виробництво Tesla Cybertruck має розпочатися цього літа, а в серію пікап вийде у 2024 році – часу залишилося не так багато. Нагадаємо, що у Tesla є гарне футуристичне рішення на цей випадок:
Tesla все же запатентовала идею с использованием лазеров вместо «дворников»
Джерело: The Verge