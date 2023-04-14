Tesla Cybertruck — перший погляд на велетенський склоочисник у роботі з висоти пташиного польоту

«Двірник» прототипів Tesla Cybertruck свого часу викликав пожвавлення в мережі – деталь виглядала величезною та до смішного недоречною. Користувачі гадали, чи приживеться таке рішення. Нові кадри демонструють його роботу, тож сумнівів дедалі менше.

Курс Мікросервісна архітектура. Курс, який навчить «ділити» одну велику систему на кілька . Хочу в IT!

Відео з безпілотника демонструє величезний склоочисник Cybertruck у дії. Він виглядає функціональним та, можливо, був покращений з моменту попередньої демонстрації, але виглядає не менш дивно. І все ще залишає без очищення велику ділянку скла перед місцем пасажира.

Бред Слоан учора зняв Cybertruck біля заводу Tesla у Техасі, де авто проходило аеродинамічні випробування. На позначці 13.42 можна спостерігати рух гігантського «двірника».

Гігантське лобове скло Cybertruck – одна з відмінних рис електричного пікапа. Підтримка його чистоти – неординарна технічна проблема, у перших прототипів системи очищення не було зовсім.

«Двірник – це те, що найбільше турбує мене, — говорив Маск у відповідь на коментарі про розмір деталі. — Нема простого рішення. Висувний склоочисник, який забирається у передню частину багажника, був би ідеальним, але складним».

Все ж поки точно не відомо, чи це остаточний варіант склоочисника. Виробництво Tesla Cybertruck має розпочатися цього літа, а в серію пікап вийде у 2024 році – часу залишилося не так багато. Нагадаємо, що у Tesla є гарне футуристичне рішення на цей випадок:

Курс QA Manual Лектори з Epam, викладаємо українською Записатися

Джерело: The Verge