Tesla Cybertruck став заручником «пекельного» виробництва акумуляторів

Ілон Маск каже, що прототипи — це легко, а виробництво — пекло. А коли справа доходить до довгоочікуваного Cybertruck, пекло Tesla — новаторська батарея 4680. Минулого місяця Tesla поставила перші зі своїх футуристичних пікапів з нержавіючої сталі, а в жовтні генеральний директор Ілон Маск заявив, що компанія, ймовірно, досягне річного обсягу виробництва в чверть мільйона автомобілів протягом 2025 року.

Але Tesla все ще далека від таких темпів виробництва, і одним з головних вузьких місць є швидкість виготовлення акумуляторів формату 4680, які використовуються в Cybertruck, повідомляє Reuters. Згідно з розрахунками на базі комбінації публічних і неопублікованих даних, завод Tesla Giga Texas наразі виробляє акумуляторних елементів для близько 24 000 Cybertruck на рік, або приблизно 10-ту частину від необхідного обсягу виробництва.

Змога масово нарощування виробництва акумуляторів шляхом нанесення сухого покриття на електроди — замість використання повільнішого і дорожчого мокрого покриття — стала ключовим фактором прогнозів Tesla у 2020 році. Тоді вважалося, що це дасть змогу понад як удвічі знизити вартість акумуляторів, значно скоротити інвестиції та створити менші, екологічніші заводи.

Проте Tesla ще не зуміла зламати технологію сухого покриття в промислових масштабах, необхідних для виробництва батарей 4680 досить швидко. Нанесення сухого покриття на анод в 4680 елементах не є проблемою, але Tesla бореться з тією ж технологією для катода — найдорожчого компонента в батареї.

За словами Юань Гао, консультанта з акумуляторних технологій, нанесення сухого покриття на аноди та катоди перевірено в лабораторних умовах, а також для менших накопичувачів енергії, таких як суперконденсатори, і навіть для деяких невеликих батарей:

Але досі ніхто не робив цього для великих батарей електромобілів у масовому масштабі з достатньо високою швидкістю. Tesla — перша, хто намагається це комерціалізувати.