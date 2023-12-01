Новини Авто 01.12.2023 о 14:10 comment views icon

Маск показав на відео, як Tesla Cybertruck обігнала на прямій Porsche 911… буксируючи ще один 911. З ним щось не так

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Маск показав на відео, як Tesla Cybertruck обігнала на прямій Porsche 911… буксируючи ще один 911. З ним щось не так

Після церемонії передачі перших електропікапів Tesla Cybertruck покупцям, Ілон Маск традиційно вирішив зайнятися епатажем, випустивши відео, як його машина обганяє на прямій Porsche 911.

Варто додивитися відео до кінця, адже в кінці виявляється, що Cybertruck буксирував ще одну Porsche 911 в цих перегонах. Яскраво? Так, але не все так однозначно.

У цьому відео заявлено, що четвертину милі (400 м) Tesla з причепом начебто проїжджає менш як за 11 секунд, розганяючися 0-60 миль/год за 2,6 с. Це зіставно з деякими моделями Porsche 911, хоч тут і не сказано яку саме використали модифікацію. Плюс, оскільки їхали вони на спеціальній драговій смузі, дуже важливо — які шини поставити на кожну машину. Але проблема не в цьому.

Переходимо на свіжий твіт Tesla зі специфікаціями Cybertruck. Там вказано:

Вакансії

Marketing Manager artcodevision, Львів

Linkbuilder Centum-D, Дніпро, з/п 600

Client Service Team Lead IT-company, Віддалено

0-60 in 2.6 seconds. (Tri Motor)

Нічого про додаткові 2 тони на буксирі там не говориться. Та й монтаж відео від Маска дивний. Майже впевнений, що такі перегони повторять автожурналісти. Там і взнаємо правду.

Курс QA .
Це хороший спосіб розвитку вашої кар'єри в IT-індустрії. Після проходження курсу Mate гарантує вам офер мрії.
Ознайомитись з курсом

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Дописи
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Дописи
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати