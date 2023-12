Маск показав на відео, як Tesla Cybertruck обігнала на прямій Porsche 911… буксируючи ще один 911. З ним щось не так

Після церемонії передачі перших електропікапів Tesla Cybertruck покупцям, Ілон Маск традиційно вирішив зайнятися епатажем, випустивши відео, як його машина обганяє на прямій Porsche 911.

Варто додивитися відео до кінця, адже в кінці виявляється, що Cybertruck буксирував ще одну Porsche 911 в цих перегонах. Яскраво? Так, але не все так однозначно.

Beats a Porsche 911 while towing a 911 pic.twitter.com/4YdS1tKQse

У цьому відео заявлено, що четвертину милі (400 м) Tesla з причепом начебто проїжджає менш як за 11 секунд, розганяючися 0-60 миль/год за 2,6 с. Це зіставно з деякими моделями Porsche 911, хоч тут і не сказано яку саме використали модифікацію. Плюс, оскільки їхали вони на спеціальній драговій смузі, дуже важливо — які шини поставити на кожну машину. Але проблема не в цьому.

Переходимо на свіжий твіт Tesla зі специфікаціями Cybertruck. Там вказано:

0-60 in 2.6 seconds. (Tri Motor)

Нічого про додаткові 2 тони на буксирі там не говориться. Та й монтаж відео від Маска дивний. Майже впевнений, що такі перегони повторять автожурналісти. Там і взнаємо правду.

Making sci-fi a reality

Cybertruck deliveries begin today!

– More utility than a truck, faster than a sports car

11,000 lbs towing capacity, 2,500 lbs max payload.

Est. 340 miles of range. (Dual Motor)

0-60 in 2.6 seconds. (Tri Motor)

– Ultra-hard stainless steel… pic.twitter.com/0V5mDrPsZO

— Tesla (@Tesla) December 1, 2023