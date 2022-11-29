Tesla готує редизайн Model 3, щоб скоротити витрати на виробництво — екстер’єр та трансмісія теж можуть зазнати змін

Редизайн Model 3 має кодову назву “Highland” і покликаний зменшити складність та кількість компонентів, які використовуються для виробництва седана Tesla.

Оновлення може включати зміни в екстер’єрі автомобіля та продуктивності трансмісії. Кажуть, що проєкт також спиратиметься на оновлену Model S 2021 року. Гігафабрика Tesla у Шанхаї почне виробництво нової Model 3 десь у третьому кварталі 2023 року, до неї приєднається і завод автовиробника у Фрімонті, штат Каліфорнія.

Незрозуміло, скільки Tesla розраховує заощадити на новій Model 3. Зараз автовиробник отримує прибуток у розмірі близько 9500 доларів з кожного випущеного автомобіля. Також не згадується про те, чи буде в оновлення включено наступне покоління батарей 4680. У 2020 році Ілон Маск заявив, що новий дизайн батареї дозволить Tesla виготовити електромобіль вартістю 25 000 доларів протягом трьох років.

Утім, дата виробництва може бути змінена. Більш точних даних щодо терміну не надають, та і компанія не надто звикла дотримуватись своїх обіцянок. Наприклад, коли Tesla вперше анонсувала Cybertruck, Ілон Маск сказав, що серійне виробництво почнеться у 2021 році. Спочатку цю дату перенесли на 2022-й, а потім на 2023 рік.

Курс Recruitment Станьте професіональним IT-рекрутером та заробляйте $1800 вже через два роки РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Tesla Model 3 спочатку була розроблена як електромобіль для широких мас і вартість її мала стартувати від 35 000 доларів. Але після запуску виробництва, автомобіль був доступний за такою ціною лише протягом короткого періоду часу — і лише як спеціальне замовлення. Ця версія мала дещо гірший інтер’єр — наприклад тут були тканинні сидіння та відкритий контейнер для речей на центральній консолі, але не було зарядних пристроїв для телефонів. Наразі вартість найдоступнішої Model 3 стартує від 46 990 доларів.

За дизайном Model 3 загалом вже мала радикально спрощений інтер’єр порівняно з іншими автомобілями свого класу: тут передбачається лише один екран інформаційно-розважальної системи, без панелі приладів і обмежені кнопки перемикача, які навіть не мають повноцінного керування склоочисником. Деякі з початкових серій мали високоякісну м’яку підкладку в стилі алькантари для стелі, перш ніж Tesla перейшла на інший матеріал.

Її остання зміна інтер’єру відбулася у 2021 році — з появою нової центральної консолі неглянсової обробки з вбудованими бездротовими зарядними пристроями для телефону та висувним відділенням для зберігання.

Tesla нещодавно також оновила свій перший серійний автомобіль Model S, який має новішу та потужнішу силову установку, а також покращений інтер’єр. Автовиробник змінив дизайн переднього бампера Model S у 2016 році, але автомобіль в основному виглядав схожим на оригінальний випуск у 2012 році. Новіша Model S тепер має орієнтований екран (подібний до Model 3), який працює від комп’ютера, продуктивність якого еквівалентна PS5. Model 3, для порівняння, минулого року отримала лише процесор AMD, який замінив застарілий інформаційно-розважальний комп’ютер на базі Intel Atom.

Дешевша та привабливіша Model 3, безумовно, була б корисною на авторинку, де електромобілі мають вищі ціни. Але те, що автомобіль буде дешевшим у виробництві, ще не означає, що економія коштів буде поширена на клієнта. Протягом багатьох років генеральний директор Tesla Ілон Маск обіцяв зробити Tesla за 25 000 доларів, але досі не виконав цього. Багато чого залежатиме від того, чи зможе автовиробник створити свої анонсовані на цей час автомобілі, одночасно зменшуючи витрати. Навіть для свого розкрученого, але відкладеного Cybertruck, компанія збільшить початкову ціну в 39 900 доларів.

Найважливіше те, що Tesla має утримати лояльних клієнтів від її конкурентів. Такі виробники, як Volkswagen, Hyundai та General Motors, нарощують виробництво електромобілів, що може “знести” згодом компанію Ілона Маска з вершини сходів продажів.

Джерело: The Verge, Engadget