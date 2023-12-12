Новини Авто 12.12.2023 о 14:26 comment views icon

Tesla таки судитиметься з клієнтами, які «‎зарано» перепродали Cybertruck — штраф у $50 000 теж повернули

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Tesla таки судитиметься з клієнтами, які «‎зарано» перепродали Cybertruck — штраф у $50 000 теж повернули

Суперечливий пункт знову з’явився в угоді про купівлю електричного пікапа.

За кілька тижнів до старту поставок Cybertruck, Tesla оновила угоду купівлі-продажу пунктом, який передбачав, що клієнти не зможуть продати свій новий автомобіль протягом першого року без чіткого дозволу автовиробника, інакше на них можуть подати до суду або «вимагати штраф у розмірі 50 000 доларів або вартості перепродажу, залежно від того, яка з цих сум є більшою».

Водночас після того, як інформація про суперечливий пункт поширилась в соцмережах, Tesla тишком-нишком видалила його з угоди, але, як виявилось, ненадовго.

За даними Electrek, клієнти Cybertruck, яким вдалося замовити конфігурацію Foundation Series вартістю $120 000 отримали угоду про замовлення із суперечливим пунктом, який все ще чітко діє. Згідно з копією, опублікованою клієнтами на форумі Cybertruck Owners Club, покупці погоджуються не продавати свої транспортні засоби протягом першого року після покупки — без письмової згоди від Tesla, яка також може викупити авто за зниженою ціною, вирахувавши $0,25 за кожну проїхану милю, плюс знос і вартість будь-якого необхідного ремонту.

Tesla таки судитиметься з клієнтами, які «‎зарано» перепродали Cybertruck — штраф у $50 000 теж повернули

Інші люксові автовиробники, такі як Ferrari та Porsche, застосовують подібне правило. У випадку з Tesla — не уточнюється, чи буде застосовуватись пункт до всіх покупців Cybertruck, або виключно для власників Foundation Series.

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