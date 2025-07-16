Новини Авто 16.07.2025 comment views icon

Tesla відкрила продажі Model Y в Індії — вдвічі дорожче, ніж в США

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Вадим Карпусь

Автор новин

Tesla відкрила продажі Model Y в Індії — вдвічі дорожче, ніж в США
Автомобілі Tesla / Depositphotos

Tesla нарешті офіційно вийшла на ринок Індії — одного з останніх великих ринків, де її електромобілі ще не продавалися. Цьому передувало кілька невдалих спроб. Проте цього разу замість того, щоб скористатися вигідними умовами для зниження мит, автовиробник виставив такі ціни, що вони просто не співвідносяться з місцевим ринком.

За останні 5 років було кілька спроб вивести Tesla на індійський ринок, але кожна з них завершувалась нічим. Лише нещодавно ситуація почала змінюватися. Індія нарешті пішла на поступки, переглянувши свою жорстку політику щодо імпорту автомобілів. Минулого року уряд країни погодився суттєво знизити мита на електромобілі, але за умови, що автовиробник інвестує в локальне виробництво й побудує завод на території Індії протягом кількох років.

Після цього Tesla активно вела підготовку до виходу на ринок Індії. Компанія почала набирати персонал для обслуговування клієнтів, шукала місця для магазинів і сервісних центрів. Здавалося, що вихід на ринок уже на фінішній прямій. Але на початку цього року Tesla повідомила уряд Індії про відсутність планів будувати завод — і, відповідно, компанія не буде користуватися пільгами на імпорт.

Попри це, Tesla офіційно відкрила передзамовлення на Model Y в Індії. Перші поставки очікуються в третьому кварталі 2025 року. Але ціни — шокують:

  • Model Y RWD коштує ₹6107190 — це приблизно $71 тис.
  • Model Y Long Range — ₹6915190, або $80 тис.

Для порівняння, у США за ті ж самі моделі просять майже вдвічі менше. Це чітко вказує на те, що Tesla вирішила не користуватися домовленістю про зниження мит, що автоматично зробило ціни в Індії надвисокими.

Tesla офіційно заходить на один із найбільших ринків, але робить це без зниження цін і без виробництва в самій країні. Попри формальний запуск, реального прориву на ринку не буде, доки компанія не адаптує свою стратегію до особливостей регіону — а це, передусім, ціна, доступність і локалізація.

Tesla Model Y більше не найпопулярніше авто у світі — хто новий король?

Джерело: electrek

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