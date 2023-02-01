Tesla втратила $204 млн на інвестиціях у біткоїн у 2022 році — компанія могла б втратити $1,5 млрд, якби не продала майже всю криптовалюту раніше

Tesla повідомила про втрату $204 млн вартості її активів у біткоїнах за підсумками 2022 року. Частково компенсувати втрату вдалося конвертацією криптовалюти у фіат на суму $64 млн. Таким чином, інвестиції компанії в цифрові активи завдали $140 млн чистого збитку.

Це велика сума, але вона виглядає скромно порівняно з початковими інвестиціями Tesla у біткоїни у лютому 2021 року. Тоді компанія оголосила про купівлю цифрової валюти на $1,5 млрд та плани її впровадження як засобу оплати за власні автомобілі.

Але переважна більшість цих інвестицій утримувалася недовго. Вже в червні Ілон Маск повідомив про продаж 10% своїх активів у біткоїнах, мабуть, щоб підтвердити, що їх можна легко позбутися без глобальних змін на ринку.

До липня 2022 року компанія продала три чверті власних біткоїнів.

На 31 грудня 2022 року Tesla декларувала $191 млн у біткоїнах за справедливою ринковою вартістю – велика різниця у порівнянні з $1,99 млрд роком раніше.

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Експеримент компанії з прийманням біткоїнів як оплати тривав ще менше. Він був запущений у березні 2021 року і згорнутий у травні – компанія послалася на шкідливі викиди вуглецю, пов’язані зі здобиччю криптовалюти.

Зараз головна криптовалюта тепер торгується майже вдвічі дешевше, ніж коли Tesla оголосила про свої початкові інвестиції. Сьогодні вона коштує трохи менш як $23 000 порівняно з приблизно $40 000 на початку лютого 2021 року, коли було оголошено про покупку. На піку свого розвитку в листопаді 2021 року ціна біткоїна сягала $65 000

Джерело: The Verge