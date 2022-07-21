Tesla позбулася більшої частини біткоїнів і, схоже, нічого не втратила

Tesla під час квартального звіту підтвердила, що минулого кварталу продала більшу частину своїх біткоїнів — близько 75%. Причину такого рішення відомий виробник електромобілів не уточнив.

У лютому 2021 року Tesla повідомила, що інвестувала в криптовалюту Bitcoin 1,5 мільярда доларів — на той час це було близько 7,7% коштів підприємства. Невдовзі після цього автовиробник почав приймати криптовалюту як плату за нові транспортні засоби, а через півтора місяця передумав та й прибрав опцію оплати в біткоїнах. Тоді Ілон Маск пояснив таке рішення занепокоєнням через зростання використання викопних енергоносіїв і самого «брудного» з них — вугілля. Багато хто у спільноті Tesla поділяли ці занепокоєння, коли Tesla вперше оголосила про інвестиції в біткоїни, і багатьох розлютило те, що компанія не подумала про це зразу. Тоді CEO Tesla запевнив, що компанія не буде продавати чи здійснювати будь-які операції з біткоїнами, поки мережа не перейде на більш екологічні джерела енергії. Через рік після перших інвестицій у криптовалюту — у лютому 2022 року — компанія збільшила частку збережень у біткоїнах до еквівалента $2 млрд.

Проте обвал ринку криптовалют цього року досить суттєво вдарив по фінансовому становищу Tesla. Компанія Ілона Маска, як і багато інших, відчутно втратила — минулого місяця повідомлялося, що Tesla, ймовірно, «спалила» цілих $500 млн на своїх інвестиціях у біткоїн. Проте, беручи до уваги нові дані, схоже, Tesla могла частково компенсувати ці втрати. У звіті за другий квартал 2022 року Tesla підтвердила, що продала близько 75% своїх біткоїнів.

«Наприкінці другого кварталу ми конвертували приблизно 75% наших біткоїнів у фіатну валюту та додали до нашого балансу 936 мільйонів грошових коштів» зі звіту Tesla

Отримавши приблизно $936 млн з цих 75% зараз і ще $250 млн від продажу на початку своїх інвестицій, коли компанія провела своєрідний стрес-тест, Tesla все ще, ймовірно, знаходиться в плюсі — якщо продати решту 25%, то сума перевищить початкові інвестиції у $1,5 млрд.

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Після того як Tesla повідомила про продаж своїх біткоїнів криптовалюта подешевшала десь на $1 тис. за одиницю, але вже на ранок 21 липня вона трохи відіграла втрати.