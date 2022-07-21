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Tesla позбулася більшої частини біткоїнів і, схоже, нічого не втратила

Tesla позбулася більшої частини біткоїнів і, схоже, нічого не втратила

Tesla під час квартального звіту підтвердила, що минулого кварталу продала більшу частину своїх біткоїнів — близько 75%. Причину такого рішення відомий виробник електромобілів не уточнив.

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У лютому 2021 року Tesla повідомила, що інвестувала в криптовалюту Bitcoin 1,5 мільярда доларів — на той час це було близько 7,7% коштів підприємства. Невдовзі після цього автовиробник почав приймати криптовалюту як плату за нові транспортні засоби, а через півтора місяця передумав та й прибрав опцію оплати в біткоїнах. Тоді Ілон Маск пояснив таке рішення занепокоєнням через зростання використання викопних енергоносіїв і самого «брудного» з них — вугілля. Багато хто у спільноті Tesla поділяли ці занепокоєння, коли Tesla вперше оголосила про інвестиції в біткоїни, і багатьох розлютило те, що компанія не подумала про це зразу. Тоді CEO Tesla запевнив, що компанія не буде продавати чи здійснювати будь-які операції з біткоїнами, поки мережа не перейде на більш екологічні джерела енергії. Через рік після перших інвестицій у криптовалюту — у лютому 2022 року — компанія збільшила частку збережень у біткоїнах до еквівалента $2 млрд.

Проте обвал ринку криптовалют цього року досить суттєво вдарив по фінансовому становищу Tesla. Компанія Ілона Маска, як і багато інших, відчутно втратила — минулого місяця повідомлялося, що Tesla, ймовірно, «спалила» цілих $500 млн на своїх інвестиціях у біткоїн. Проте, беручи до уваги нові дані, схоже, Tesla могла частково компенсувати ці втрати. У звіті за другий квартал 2022 року Tesla підтвердила, що продала близько 75% своїх біткоїнів.

«Наприкінці другого кварталу ми конвертували приблизно 75% наших біткоїнів у фіатну валюту та додали до нашого балансу 936 мільйонів грошових коштів»

зі звіту Tesla

Отримавши приблизно $936 млн з цих 75% зараз і ще $250 млн від продажу на початку своїх інвестицій, коли компанія провела своєрідний стрес-тест, Tesla все ще, ймовірно, знаходиться в плюсі — якщо продати решту 25%, то сума перевищить початкові інвестиції у $1,5 млрд.

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Після того як Tesla повідомила про продаж своїх біткоїнів криптовалюта подешевшала десь на $1 тис. за одиницю, але вже на ранок 21 липня вона трохи відіграла втрати.

$300 млн за добу: майнери продають Bitcoin і йдуть із бізнесу, намагаючись вийти у плюс


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