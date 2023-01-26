Tesla заробила $14,1 млрд у 2022 році — це новий абсолютний рекорд для компанії

Tesla третій рік поспіль завершує у плюсі, але зниження цін та попиту сигналізують про серйозні проблеми попереду.

Згідно зі звітом автовиробника, у четвертому кварталі 2022 року йому вдалось заробити $3,7 млрд чистого прибутку при $24,3 млрд доходу. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року ($2,8 млрд) зафіксовано зростання на 59%.

Це третій рік, який Tesla завершує у плюсі, заробивши загалом у 2022-му $14,1 млрд чистого прибутку — порівняно з $5,5 млрд у 2021 та лише $721 млн у 2020-му.

За останні три місяці компанія поставила клієнтам 405 278 автомобілів та 1,3 млн автомобілів за рік загалом (трохи не досягнувши своєї мети у 50-відсоткове зростання за рік).

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Четвертий квартал, дійсно, був періодом справжньої боротьби для Tesla, яка стикнулася зі зниженням попиту, старінням лінійки та посиленням конкуренції з боку інших автовиробників. Купівля Маском Twitter призвела до подальшого різкого падіння курсу акцій Tesla — на цілих 65% протягом року. За даними Bloomberg, це неабияк вплинуло на власні капітали Маска, який став першою людиною в історії, яка втратила $200 мільярдів доларів.

“Після безпрецедентного гіперзростання за останні кілька років на ринку електромобілів, який, по суті, був створений Маском, тепер Tesla стикається з жорсткою конкуренцією з усіх боків. До цього додається поведінка самого Маска, який фактично перетворився з супергероя в червоній накидці на лиходія в очах багатьох інвесторів після того, як фіаско Twitter, яке все ще триває, кинуло темну тінь на акції Tesla”, — написав аналітик Wedbush Ден Айвз.

Tesla вважається лідером електрифікації автомобільної промисловості, разом з тим маючи світову першість з продажів електромобілів. Аналітики вважають, що нещодавнє зниження цін компанією є лише останньою ознакою того, що ринок електромобілів може вступити у фазу “струсу” — коли на ринку багато електромобілів, скорочується час очікування та падають ціни. Tesla знизила ціни спочатку в Китаї, а потім і в США, що, на думку експертів, було спробою збільшити попит до кінця року.

Але якщо Маск залишиться генеральним директором Twitter, незрозуміло, чи будь-яке зниження цін допоможе відновити імідж Tesla.

“Tesla — це Маск. А Маск — це Tesla”, — пише Айвз.

Джерело: The Verge