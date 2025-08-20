Tesla випустила Model YL: подовжена колісна база та третій ряд сидінь

Tesla Model YL

Tesla оголосила про випуск нової версії свого найпопулярнішого кросовера Model Y у Китаї. Модель отримала назву Model YL і відрізняється шістьма сидіннями завдяки подовженій колісній базі.

Версія Model YL створена на основі стандартної Model Y, але отримала змінені габарити. Автомобіль став приблизно на 180 мм довшим, на 24 мм вищим, а його колісна база збільшена на 150 мм. Це дозволило розмістити третій ряд сидінь, що робить кросовер придатнішим для сімейного використання. Об’єм багажного відділення тепер сягає 2539 літрів (якщо скласти всі сидіння другого та третього рядів), а для другого ряду передбачені нові електричні підлокітники. З інших унікальних особливостей YL називають підігрів сидінь у всіх трьох рядах, а також вентиляцію сидінь у першому та другому рядах.

Пасажири третього ряду мають вентиляційні отвори на задніх стійках. Tesla обіцяє, що на задніх сидіннях достатньо місця для комфортної перевезення дорослих. Щоб вийти з третього ряду Model YL, пасажири мають кнопки для електричного переміщення сидінь другого ряду вперед.

Попри більші розміри та вагу, Model YL демонструє заявлений запас ходу у 751 км (за циклом CLTC) — це навіть на 1 км більше за п’ятимісну версію Model Y Long Range. Однак ця модель трохи повільніша за стандартну версію з такою ж батареєю та двомоторною силовою установкою. Китайський веб-сайт Tesla вказує, що Model YL розганяється до 100 км/год за 4,5 секунди порівняно з 4,3 секунди у моделі стандартної довжини. Максимальна швидкість становить 201 км/год.

Tesla заявляє, що також оновила підвіску YL порівняно зі звичайною Y. Виробник каже, що новинка оснащена амортизаторами з “безперервно змінним демпфуванням”, які не є активними (їх не можна зробити жорсткішими або послабити). Це звучать дуже схоже на частотно-селективні амортизатори, які Model Y отримала в рамках рестайлінгу Juniper.

Ціна Model YL починається від 339 тис. юанів (приблизно $47 000). Перші поставки очікуються у вересні. Отже шестимісна новинка вийшла на 25,5 тис юанів ($3600) дорожчю за Model Y Long Range AWD, однак залишається у діапазоні вартості для цього сегмента. За ціною нова модель напряму конкурує з іншими сімейними електрокросоверами від місцевих брендів, зокрема Li Auto L8 та Aito M8, що розробляється за підтримки Huawei.

Аналітики відзначають, що таке ціноутворення — спроба утримати позиції на ринку на тлі уповільнення продажів. У липні постачання електромобілів Tesla китайського виробництва скоротилося на 8,4% порівняно з червнем, а внутрішні продажі впали на 12% у річному вимірі. Ситуацію ускладнює конкуренція: місцеві виробники на кшталт BYD, Li Auto та Xiaomi регулярно випускають дешевші моделі з частішими оновленнями в умовах цінової війни, що триває по всій країні.

