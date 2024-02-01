TikTok «‎росте» швидше за решту соцмереж, однак YouTube і Facebook все ще домінують

Застосунок з короткими відео використовують більше третини дорослих людей, опитаних дослідниками Pew Research Center.

З часу останнього опитування у 2021 році YouTube (особливо) і Facebook зберегли свій статус лідерів, однак TikTok продемонстрував найшвидше зростання

В новому дослідженні Pew Research Center взяли участь 5733 дорослих американців у період з 19 травня по 5 вересня 2023 року — з них понад третина використовує TikTok. 83% респонденти в певний період використовували YouTube, а 68% — Facebook.

Ці дві соцмережі (належать Google і Meta відповідно) були популярними у більшості людей в різних вікових групах. Наприклад, 93% людей віком 18-29 років використовували YouTube, так само відеоплатформа мала популярність у 60% американців віком 65+.

Instagram посів третє місце в загальному заліку — із 47% користувачів. Далі йдуть Pinterest (35%), TikTok (33%), LinkedIn (30%), WhatsApp (29%) і Snapchat (27%). За зростанням найбільше виділялась соцмережа, що належить ByteDance і підскочила у рейтингу одразу на 12 пунктів (з 21% два роки тому).

9 місце між собою поділили Reddit і X — в кожного по 22%. Опитування ускладнилось тим, що соцмережа Ілона Маска змінила назву, зазначають в компанії — популярність оновленого сайту впала на 1% за два роки. Reddit тим часом навпаки зріс на 2 пункти — з 18% у 2021 році, попри суперечки щодо API платформи, які відбувалися під час опитувань.

Щодо розподілу за віковими групами — Instagram використовують частіше люди до 29 років (78%), аніж користувачі 65+ (15%). Подібна ситуація у Snapchat — 65% з користувачів до 30 років і 4% для 65+. Демографічна група 40-49 років, яка включає покоління X і всіх, окрім наймолодших, міленіалів, має особливо високі показники для LinkedIn (40%), WhatsApp (38%) і Facebook (75%).

Серед інших помітних демографічних показників — особлива популярність TikTok серед іспаномовних користувачів (49%), причому жінки використовують платформу на 15% частіше, за чоловіків. X тим часом більш популярний серед дорослих із річним сімейним доходом щонайменше $100 000. І, мабуть, не дивно, що LinkedIn, враховуючи його орієнтацію на кар’єру, має вищий відсоток респондентів зі ступенем принаймні бакалавра.

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Джерело: Engadget