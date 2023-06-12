Страйки на Reddit: понад 7 000 спільнот закриються на 48 годин на знак протесту проти нових правил щодо API

З 12 по 14 червня понад 7 000 спільнот на Reddit припинять роботу – 24 з них мають по 20 мільйонів підписників, повідомляє Insider.

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Досі компанія пропонувала безплатний доступ до свого API, однак у квітні оголосила, що почне стягувати плату з розробників з 1 липня. Згідно з оновленими правилами, програми з менш ніж 100 запитами на хвилину, платити не будуть – на них, за словами керівництва, припадає понад 90% поточних заявок.

За сторонні клієнти із вищими запитами API стягуватимуть $0,24 за кожні 1000 запитів. Розробник Apollo (популярного iOS-застосунку Reddit) підрахував, що йому доведеться платити $1,7 млн на місяць або $20 млн на рік, щоб працювати у звичному темпі. Згодом Apollo, ReddPlanet, rif is fun for Reddit, Sync заявили, що припинять працювати наприкінці червня.

Власники понад 7 000 спільнот у соцмережі, які мають від 5000 до понад 40 млн підписників, нині також організували протести й зроблять приватними свої сторінки на 48 годин. Серед них такі сабредіти:

Сабредіти з понад 40 млн користувачів: r/funny;

Сабредіти з понад 30 млн користувачів: r/aww, r/gaming, r/Music, r/Pics, r/science, r/todayilearned;

Сабредіти з понад 20 млн користувачів: r/art, r/askscience, r/books, r/DIY, r/EarthPorn, r/explainlikeimfive, r/food, r/gadgets, r/gifs, r/LifeProTips, r/memes, r/mildlyinteresting, r/NotTheOnion, r/Showerthoughts, r/space, r/sports, r/videos

Сабредіти із понад 10 млн користувачів: r/dataisbeautiful і r/lifehacks.

Усі сабредіти, які на цей момент оголосили про протести, загалом мають понад 2,6 мільярда підписників і понад 28 000 модераторів. Деякі спільноти планують відновити загальний доступ після страйків, а решта планує піти з платформи, якщо проблему не розв’яжуть.