Так, знаменита співачка Дуа Ліпа веде подкаст на YouTube-каналі BBC Sound. Їй вдалося запросити генерального директора Apple Тіма Кука, який рідко дає інтерв’ю. Там Тім розповів про особисте життя, кар’єру в Apple, філантропію, екологію та багато іншого.

Тім Кук відомий як дуже закрита людина, повідомляє 9to5mac. Про його особисте життя відомо мало, і навіть Dua Lipa зазначає, що Кук не такий публічний, як інші лідери технологічних компаній. Але цього разу Кук відкрито говорив з нею на багато різних тем. Не дивно, що вона багато розпитувала його про особисте життя.

Кук розповів, що завжди хотів мати хорошу роботу, оскільки походив зі скромної родини. Бувши підлітком, розносив серед ночі газети у своєму районі і підробляв приготуванням бургерів, щоб накопичити гроші на коледж.

Після закінчення Обернського університету він 12 років пропрацював в IBM, а потім приєднався до Apple у 1998 році. Коли його запитали про Стіва Джобса, Кук відповів, що «Стів був оригінальним» і що тільки він міг створити Apple. Керівник також сказав, що «якби Стів був живий, він все ще був би генеральним директором».

Тім Кук відкрився світові як гей у 2014 році, і він говорив про те, як це допомогло Apple зламати скляну стелю навколо неї. На той час він був єдиним генеральним директором-геєм у списку Fortune 500. За його словами, у багатьох компаніях досі існує «скляна стіна» не лише для ЛГБТК-людей, але й для жінок.

Під час інтерв’ю Дуа Ліпа запитала Кука про надмірне використання смартфонів, особливо серед молоді. Керівник погодився, що деяким людям потрібно бути більш поміркованими у використанні смартфонів, саме тому Apple створила функцію Screen Time. «Моментом «ага» для мене стало те, скільки сповіщень я отримую за день», — сказав Тім.

Вони також обговорили екологічні практики, кліматичну стратегію Apple, відповідальне використання технологій на основі штучного інтелекту та прихильність Кука до питань рівності та освіти. Повний запис тут.