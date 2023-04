Тім Кук відкрив перший магазин Apple в Індії, другий відкривається у четвер

Первый розничный магазин Apple в Индии открыл свои двери для публики в финансовой и развлекательной столице страны Мумбаи. Технологический гигант рассматривает Индию как перспективный рынок и производственную базу.

Магазин расположен в комплексе Bandra Kurla, принадлежащем конгломерату Reliance Industries индийского бизнесмена Мукеша Амбани. Помещение площадью 1858 кв.м выделяется минималистским стеклянным фасадом в стиле Apple. Внутри – потолок ручной работы, сделанный из 408 деревянных деталей.

Apple стверджує, що магазин є одним із найенергоефективніших місць у світі: він повністю функціонує на відновлюваних джерелах енергії. У магазині працює понад 100 співробітників, які разом розмовляють більш ніж 20 мовами.

Глава Apple Тім Кук опублікував твіт з працівниками магазину, одягненими у зелену уніформу. «Привіт, Мумбаї! Нам не терпиться завтра привітати наших клієнтів у новому Apple BKC».

Hello, Mumbai! We can’t wait to welcome our customers to the new Apple BKC tomorrow. 🇮🇳 pic.twitter.com/9V5074OA8W

— Tim Cook (@tim_cook) April 17, 2023