Тім Кук відкрив перший магазин Apple в Індії, другий відкривається у четвер

Первый розничный магазин Apple в Индии открыл свои двери для публики в финансовой и развлекательной столице страны Мумбаи. Технологический гигант рассматривает Индию как перспективный рынок и производственную базу.

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Магазин расположен в комплексе Bandra Kurla, принадлежащем конгломерату Reliance Industries индийского бизнесмена Мукеша Амбани. Помещение площадью 1858 кв.м выделяется минималистским стеклянным фасадом в стиле Apple. Внутри – потолок ручной работы, сделанный из 408 деревянных деталей.

Apple стверджує, що магазин є одним із найенергоефективніших місць у світі: він повністю функціонує на відновлюваних джерелах енергії. У магазині працює понад 100 співробітників, які разом розмовляють більш ніж 20 мовами.

Глава Apple Тім Кук опублікував твіт з працівниками магазину, одягненими у зелену уніформу. «Привіт, Мумбаї! Нам не терпиться завтра привітати наших клієнтів у новому Apple BKC».

Hello, Mumbai! We can’t wait to welcome our customers to the new Apple BKC tomorrow. 🇮🇳 pic.twitter.com/9V5074OA8W — Tim Cook (@tim_cook) April 17, 2023

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«В Індії така гарна культура та неймовірна енергія, — зазначив Тім Кук у пресрелізі. — Ми раді продовжити нашу давню історію – підтримувати наших клієнтів, інвестувати у місцеві спільноти та працювати разом, щоб збудувати краще майбутнє». У четвер, 20 квітня, Apple відкриває другий магазин в Індії. Він відчинить свої двері у столиці Делі. Ще наприкінці минулого року Apple прискорила свої плани щодо перенесення частини свого виробництва за межі Китаю, який уже давно гальмує ланцюжок постачання компанії. WSJ також повідомив, що компанія пропонує постачальникам збирати продукцію в інших азійських країнах, таких як Індія та В’єтнам. Прагнення створення нової клієнтської бази може бути результатом скорочення доходів. Apple повідомила про виторг за перший квартал у розмірі $117,2 млрд, що на 5% менше, ніж минулого року. Індія — новий «Китай» для Apple. Виробник iPhone вже переніс у країну частину потужностей та готується до відкриття перших магазинів

Джерело: Insider