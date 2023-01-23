Apple планує виробляти 25% всіх iPhone в Індії – міністр

Apple планує виробляти 25% всіх своїх iPhone в Індії, заявив міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял. Він назвав Apple «ще однією історією успіху».

«Вони [Apple] вже мають близько 5-7% свого виробництва в Індії. Якщо я не помиляюся, вони мають намір збільшити виробництво до 25%», — сказав Гоял на конференції.

Сама Apple поки що ніяк не прокоментувала цю інформацію.

Минулого року Apple розпочала складання свого флагманського iPhone 14 в Індії. Це був перший випадок, коли технологічний гігант запустив виробництво своєї новітньої моделі в Індії невдовзі після презентації. Apple виробляє iPhone в Індії з 2017 року, але зазвичай це були старіші моделі. Компанія Foxconn, основний збирач iPhone, виробляє смартфони на своєму заводі в Сріперумбудурі на околиці Ченнаї у східній Індії.

Аналітики JPMorgan ще у вересні заявили, що до 2025 Apple може виробляти 25% всіх iPhone в Індії.

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Apple прагнула диверсифікувати виробництво за межами Китаю, де зараз випускається основна частина iPhone. Нестабільність у Китаї виявилася торік після того, як спалах Covid та протести робітників на найбільшому у світі заводі з випуску iPhone у Чженчжоу порушили виробничі плани.

Джерело: CNBC