Аніме-серіал «Розкрадачка гробниць: легенда Лари Крофт» (Tomb Raider: The Legend of Lara Croft) отримав трейлер і дату виходу. Нові пригоди у франшизі Tomb Raider вийдуть на Netflix 10 жовтня. На додаток до трейлера Netflix надав деякі деталі сюжету, підтвердивши, що події відбуватимуться після гри Shadow of the Tomb Raider.

«Мультсеріал «Розкрадачка гробниць: легенда Лари Крофт» розпочинається після подій надзвичайно успішної трилогії ігор Tomb Raider Survivor (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) і покаже наступну главу пригод героїні-мандрівниці. Понад 25 років після своєї першої появи Лара Крофт продовжує досліджувати стародавні таємниці та розкривати втрачені істини у захопливих та небезпечних місцях».

Нове аніме розробляється в Netflix приблизно з 2021 року. Гейлі Етвелл озвучує Лару Крофт, а Ерл Бейлон продовжить роль Джони Маяви з гри. Сценарист та продюсер нового серіалу — Таша Хуо, автор «Відьмак: Кровне походження». Виконавчими продюсерами є Дмітрі М. Джонсон, Тімоті I. Стівенсон, Джейкоб Робінсон, Даллас Дікінсон, Ной Хьюз, Говард Блісс і Джен Чемберс. Серіал продюсує Legendary Television.

Джерело: IGN