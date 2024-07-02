Топовий монітор Samsung Odyssey OLED G9 продавався за £199 (зі знижкою £1400) — тіктокер каже, що встиг купити

На цих вихідних компанія Samsung, ймовірно, випадково, виставила ціну лише у 199 фунтів стерлінгів на свій ультраширокий 49-дюймовий ігровий монітор Odyssey OLED G9 у Великій Британії. Це сталося завдяки знижці у £1400, яка зазначалася на офіційному сайті Samsung.

Про небачену щедрість Samsung розповів користувач TikTok. Він стверджує, що вчасно зробив замовлення на сторінці Samsung на eBay, де також була подібна угода.

Журналіст PC Gamer Джейкоб Рідлі жалкує, що не встиг вчасно «дістатися екрану» — коли він зайшов на сторінку, пропозиція зазначалася як розпродана. Він встиг зробити кілька скриншотів, перш ніж ціна знову зросла.

Samsung Odyssey OLED G9 — 49-дюймовий вигнутий надширокоформатний монітор з роздільною здатністю DQHD (5120×1440), часом відклику 0,03 мс, частоту оновлення 240 Гц та співвідношенням 32:9. Він має Samsung Smart TV з доступом до хмарного ігрового центру Gaming Hub.

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Така знижка є одним зі способів швидкого переміщення запасів, хоча важко уявити, що Samsung зробила це навмисно. Подібні помилки іноді трапляються в інтернет-магазинах, і часто вони виконують угоду, щоб не втратити обличчя. Автор цієї новини свого часу придбав так материнську плату за половину ціни.

Якщо реальний продаж дійсно мав місце, Samsung втратила £1400 на кожному моніторі, і хтось напевно за це відповідальний. Так, на зворотному боці вдачі можливо є той, хто постраждав.

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