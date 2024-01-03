Samsung представила три ігрові OLED-монітори Odyssey напередодні CES 2024

Напередодні виставки CES 2024 компанія Samsung оприлюднила подробиці про тріо майбутніх ігрових моніторів Odyssey. Це OLED-дисплеї з підтримкою AMD FreeSync Premium Pro та VESA DisplayHDR True Black 400. Кожен монітор оснащений фірмовою технологією антивідблиску, яка мінімізує відбиття денного світла та освітлення.

Першим є 49-дюймовий вигнутий надширокоформатний монітор Samsung Odyssey OLED G95SD. Екран має роздільну здатність DQHD (5120×1440), час відгуку 0,03 мс, частоту оновлення 240 Гц, співвідношення сторін 32:9 і доступ до платформи Samsung Smart TV й хмарного ігрового центру Gaming Hub, передає Engadget.

Odyssey G80SD — перший плаский 32-дюймовий ігровий OLED-монітор Samsung. Він має роздільну здатність 4K UHD (3840×2160), співвідношення сторін 16:9, час відгуку 0,03 мс і високу частоту оновлення 240 Гц. Цей ультратонкий монітор створений для обмеженого простору на робочому столі, його товщина становить трохи менш як чотири міліметри. Пікова яскравість 450 ніт, а монітор оснащено технологією CoreLighting+ для унікальних схем освітлення довкілля.

Відносно мініатюрний 27-дюймовий OLED G60SD має частоту оновлення 360 Гц і роздільну здатність QHD (2560×1440). Цей монітор також має тонкий металевий корпус та оснащений технологією Samsung CoreLighting+. Дисплей можна регулювати за нахилом, поворотом та обертанням.

Ціни поки що не оголошені. Samsung пообіцяла, що кожен з них буде випущений десь цього року. Виставка CES 2024 пройде у Лас-Вегасі з 6 по 12 січня.