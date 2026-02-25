Трейлер 5 сезону "Заради всього людства" готує нас до революції на Марсі

"Заради всього людства"

Люди готуються влаштувати революцію на Марсі у розпалі конфлікту між колоністами Червоної планети та Землею, яка дійшла до точки кипіння. Такою темою глядачів зустрічає трейлер 5 сезону серіалу “Заради всього людства”.





Новий сезон відбувається в альтернативному 2012 році, приблизно через 50 років після початку космічних перегонів. Персонажі думають про пошук розумного життя у Всесвіті, але ситуація на Марсі перехоплює увагу. Розбіжності між Марсом і Землею залишаються такими ж гострими, як і раніше, навіть після захоплення астероїда, який дав поштовх колонізації.

У трейлері 5-го сезону старше покоління героїв постаріло, а нове покоління виходить на перший план і явно налаштоване агресивно. Глядачів знайомлять з новими обличчями, серед яких онук Еда Болдвіна у виконанні Шона Кауфмана, дочка персонажа Тобі Кеббелла, революціонерка на Марсі у виконанні Рубі Круз. А також офіцерка безпеки у виконанні Мірей Інос. Ймовірно, вони ключові фігури нового конфлікту.

Трейлер 5-го сезону серіалу “Заради всього людства”





Сюжет сезону починається через роки після пограбування астероїда Златовласки. Щаслива Долина перетворилася на велику колонію з тисячами мешканців і стала базою для нових місій далі в Сонячну систему. Проте тепер держави Землі намагаються встановити закон і порядок на Марсі, через що напруга між колоністами та їхнім колишнім домом зростає.

У ролях повертаються Юель Кіннаман, Тобі Кеббелл, Еді Ґатеґі, Синтія Ву, Корал Пенья та Ренн Шмідт. До них приєднуються нові постійні актори: Мірель Інос, Коста Ронін, Шон Кауфман, Рубі Круз та Інес Ассерсон. Також у сезоні з’являться Барретт Карнахан у ролі випускника, що живе на Марсі, і Тайлер Лабін у ролі марсіанського миротворця. П’ятий сезон серіалу “Заради всього людства” стартує 27 березня, а нові епізоди виходитимуть щоп’ятниці до 29 травня.

