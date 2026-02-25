banner
Новини Кіно 25.02.2026 comment views icon

Трейлер 5 сезону "Заради всього людства" готує нас до революції на Марсі

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Трейлер 5 сезону "Заради всього людства" готує нас до революції на Марсі
"Заради всього людства"

Люди готуються влаштувати революцію на Марсі у розпалі конфлікту між колоністами Червоної планети та Землею, яка дійшла до точки кипіння. Такою темою глядачів зустрічає трейлер 5 сезону серіалу “Заради всього людства”.


Новий сезон відбувається в альтернативному 2012 році, приблизно через 50 років після початку космічних перегонів. Персонажі думають про пошук розумного життя у Всесвіті, але ситуація на Марсі перехоплює увагу. Розбіжності між Марсом і Землею залишаються такими ж гострими, як і раніше, навіть після захоплення астероїда, який дав поштовх колонізації.

У трейлері 5-го сезону старше покоління героїв постаріло, а нове покоління виходить на перший план і явно налаштоване агресивно. Глядачів знайомлять з новими обличчями, серед яких онук Еда Болдвіна у виконанні Шона Кауфмана, дочка персонажа Тобі Кеббелла, революціонерка на Марсі у виконанні Рубі Круз. А також офіцерка безпеки у виконанні Мірей Інос. Ймовірно, вони ключові фігури нового конфлікту.

Трейлер 5-го сезону серіалу “Заради всього людства”


Сюжет сезону починається через роки після пограбування астероїда Златовласки. Щаслива Долина перетворилася на велику колонію з тисячами мешканців і стала базою для нових місій далі в Сонячну систему. Проте тепер держави Землі намагаються встановити закон і порядок на Марсі, через що напруга між колоністами та їхнім колишнім домом зростає.

У ролях повертаються Юель Кіннаман, Тобі Кеббелл, Еді Ґатеґі, Синтія Ву, Корал Пенья та Ренн Шмідт. До них приєднуються нові постійні актори: Мірель Інос, Коста Ронін, Шон Кауфман, Рубі Круз та Інес Ассерсон. Також у сезоні з’являться Барретт Карнахан у ролі випускника, що живе на Марсі, і Тайлер Лабін у ролі марсіанського миротворця.

П’ятий сезон серіалу “Заради всього людства” стартує 27 березня, а нові епізоди виходитимуть щоп’ятниці до 29 травня.

Джерело: Gizmodo, Deadline

Популярні новини

arrow left
arrow right
Третій сезон "Фолаут" почнуть знімати достроково: на 2 місяці раніше, ніж планувалось
Дракаріс! "Дім дракона" починає війну в дебютному трейлері 3 сезону
Netflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січня
HBO випустить одразу два епізоди "Лицаря сімох королівств" цього тижня
Перший сезон "Лицаря сімох королівств" обійшов за рейтингом "Гру престолів" та "Дім дракона" з 95% на Rotten Tomatoes
"Я — найкраща реклама": у трейлері серіалу "Краса" Ештон Кутчер рекламує чудо-препарат, що вбиває моделей
За романом Агати Крісті: на Netflix вийшов новий детектив із 3-х епізодів
“Київстар ТБ”: український детективний серіал “Тиха Нава” зібрав 7 млн переглядів за 10 днів
Карл Урбан: "Хлопаки" готують смерть важливих персонажів зі старту 5 сезону
"Думаю, що готова": Софі Тернер рік "жила на тренажерах", щоб набути форм Лари Крофт
Amazon опублікувала перший сезон "Фолаут" на своєму YouTube
Нова "Гра престолів": Apple зніме фентезі-серіал за книгами Брендона Сандерсона
Другий сезон "Фолаут" подвоїв популярність ігор Bethesda у Steam
Нік Фрост написав ім'я "Геґрід" 7000 разів, щоб отримати роль в серіалі "Гаррі Поттер"
В серіалі "Розкрадачка гробниць" з Софі Тернер таємно знялася колишня Лара Крофт
Очікуйте дракона: HBO випустив другий епізод "Лицаря сімох королівств" і показав трейлер наступного
Netflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер
“Війна ніколи не змінюється”: Рон Перлман повернувся в “Фолаут”
На Disney+ вийшов серіал "Диво-людина": одразу 8 епізодів та ідеальні відгуки глядачів
Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше
На HBO відбулась премʼєра "Лицаря сімох королівств" — приквелу "Гри престолів" про Дунка та Егга
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати