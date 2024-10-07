Трейлер Fallout Nuevo Mexico — масштабний мод New Vegas отримає робочу версію наступного року

Команда моду Fallout: Nuevo Mexico випустила перший трейлер проєкту. Велика модифікація гри Fallout: New Vegas переносить у постапокаліптичний Мехіко.
Трейлер є раннім поглядом на те, що збирається зробити команда. Відео дає шанувальникам відчуття масштабу: зруйновані хмарочоси височіють над колишніми гамірними вулицями Мехіко, більша частина яких заросла. Фракції борються за контроль, прагнучи вижити в опромінених відходах. Такі місця, як парк Чапультепек, канали Сочімілко, перебувають у занедбаному стані, але їх усе ще можна впізнати.
Мод охоплює кілька районів зруйнованого міста, яким вдається поєднати «красу та жорстокість». Мод все ще знаходиться у стадії ранньої розробки, відео розкриває бачення захопливого відтворення одного з найбільших міст Америки.
«Хоча ми все ще перебуваємо на стадії розробки, ми раді нарешті розкрити цю культову Пустелю. Колись жваве серце величезного мегаполіса зараз лежить у руїнах, Мехіко став полем битви для фракцій, які борються за панування та виживання».
Опис трейлера попереджає шанувальників, що Fallout: Nuevo Mexico дуже й дуже далекий від завершення. Триває розробка рівнів деталізації для концентраторів та зон. Придатна для версії з’явиться не раніше наступного року.
Мод кілька років знаходиться у розробці, його автори на якийсь час «зникали з радарів», тому багато геймерів здивувалися їхній новій активності.
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Джерело: Neowin
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