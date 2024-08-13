Команда Fallout London хоче створити власну студію: «безкоштовні моди не сплачують рахунків»

Безплатні моди — це добре, але робота над ними веде до витрат. Творці Fallout London хочуть створити власну ігрову студію.

Попри те, що Fallout London, за визнанням самого розробника, «утримується скотчем», мод є захопливою масштабною розробкою. На тлі успіху Fallout London її розробники мають великі плани на майбутнє. У інтерв’ю BBC Дін Картер з Team Folon висловив зацікавленість у перетворенні команди, яка досягла цього, на справжню інді-студію.

«Наскільки мені подобається, що це безкоштовний проєкт… безкоштовність не оплачує наші рахунки. Що було чудовим для нас, так це те, що багато людей, яким він сподобався, зробили нам пожертви… Що ми зробили з цим, ми скерували це в команду Folon: це те, до чого ми збираємося рухатися, а потім ми, сподіваюся, повинні запустити нашу власну компанію з інді-ігор».

З юридичних причин не можна напряму просити гроші за мод без домовленостей з правовласником гри та розміщення в офіційному магазині. З іншого боку, пожертви легше приймати так витрачати.

Як розповів Картер раніше в інтерв’ю, команда не отримала якоїсь реакції від Bethesda: «Ми нічого від них не очікуємо, ми просто фанати проєкту, і це їхня IP, але ніякої комунікації не було. Що дивно, тому що ми спілкувалися з іншими людьми в галузі… але самі Bethesda взагалі з нами не спілкувалися, ні».

Дін Картер з ентузіазмом розповідає про перспективу власної справи. Це дозволить команді втілювати власні ідеї, створити власну гру та безпосередньо спілкуватися з користувачами. Однак на створення ігор потрібні роки, а перехід від модифікації до повноцінної розробки ігор — масштабна робота.

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Джерела: BBC, PC Gamer