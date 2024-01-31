Режисер Метью Вон: «‎Дедпул 3» — це «‎поштовх», який може врятувати всесвіт Marvel

Вон, хоч і не режисував «‎Дедпул 3» (це завдання покладено на Шона Леві), але, схоже, володіє деякою інформацією про фільм, який називає порятунком для Marvel.

«Ті кілька деталей, які я знаю про «Дедпул проти Росомахи» — або «Росомаха проти Дедпула» — неймовірні», — сказав Вон у подкасті BroBible «Post Credit» (через Variety). «Це поштовх, який поверне Marvel до життя… Думаю, що Раян Рейнольдс і Г’ю Джекман збираються врятувати весь всесвіт Marvel».

Остання режисерська робота Вона — шпигунська драма «Арґайл» — вийде у кінотеатрах 2 лютого. У 2011 році режисер працював над фільмом «Люди Ікс: Перший Клас».

«Я справжній шанувальник «Людей Ікс». Все, що я хочу, це щоб фільми були такими ж хорошими, якими вони повинні бути», — додав режисер.

2023-й рік був важким для Marvel — «‎Людина Мураха та Оса: Квантоманія» і «‎Марвели» провалилися в прокаті. Останній так і не перетнув позначку у $100 млн у національному прокаті, і на сьогодні є фільмом Marvel із найнижчими касовими зборами.

Студія нині намагається впоратися з кризою, змінюючи стратегію виробництва, та розмірковуючи, чи не повернути їй до роботи оригінальних «‎Месників».

«Дедпул 3‎» — єдиний повнометражний фільм Marvel, який вийде у 2024 році. Двома попередніми випусками разом з усією франшизою «‎Людей Ікс» володіла Fox, допоки у 2019 році її не придбала Disney за $71,3 млрд.

Що відомо про фільм, так це те, що він об’єднує «Дедпула» Раяна Рейнольдса з «Росомахою» Г’ю Джекмана, хоча без певного конфлікту між ними не обійдеться. Очікується, що буде багато великих камео, а до своїх ролей повернуться Морена Баккарін та Дженніфер Гарнер.

Прем’єру «Дедпул 3» у кінотеатрах початково призначали на 3 травня 2024 року, однак через страйк акторів перенесли на 26 липня.