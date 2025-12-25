Новини Кіно 25.12.2025 comment views icon

Трейлер "Одіссеї" Нолана зібрав 121,4 млн переглядів за добу — вдвічі більше, ніж "Оппенгеймер"

Для "Одіссеї" Нолана створили циклопів-аніматроніків в "натуральних" розмірах
Одіссея / Universal

Крістофер Нолан побив власний рекорд з першим трейлером “Одіссеї” — за 24 години відео зібрало понад 121, 4 млн переглядів у TikTok, YouTube, Facebook, Instagram та X. Для порівняння: попередня робота режисера, оскароносний “Оппенгеймер”, отримав близько 50 млн переглядів за той самий час.

Є рекорд і для студії: “Одіссея” принесла Universal найпопулярніший трейлер у 2025 році. Хоча порівняно з новинками інших кіновиробників, він лише восьмий.

Вийшов перший трейлер "Одіссеї" Крістофера Нолана

За даними аналітичної компанії WaveMetrix, приблизно 27% переглядів надійшли з TikTok, 26% — з YouTube, на Facebook припав 21%, на Instagram – 18%, а на X – 10%. Очікувано, поряд з великою кількістю позитивних коментарів були й критики, які нарікали на історичну неправдивість: зокрема в тому, що стосувалося шолома Агамемнона; циклопи в цьому ж випадку нікого не засмутили.

“Одіссея” — це адаптація епічної поеми Гомера, яка оповідає про важку подорож однойменного царя Ітаки додому після Троянської війни. В головних ролях з’являються Метт Деймон, Том Голланд та Енн Геттеуей поряд з Зендеєю, Шарліз Терон, Робертом Паттінсоном та іншими.

Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і "виключно камери IMAX"

Фільм стане першим в історії кіно, повністю знятим на плівкові камери IMAX, і, з чуток, найдорожчим в кар’єрі Нолана з бюджетом в понад $250 млн. Прем’єру “Одіссеї” очікуємо в кінотеатрах 17 липня 2026 року.

“Ми першими обрали дату”: Warner Bros. відмовилась перенести “Дюна 3” через реліз “Месників”, фільми вийдуть в один день

Спецпроєкти
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати
IPS-дисплей 120 Гц, Wi-Fi 6E, Intel Core i3-12100: огляд моноблока Prologix Optima PLC24A

Джерело: Forbes

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Аватар 3" стане останнім фільмом в серії, якщо не заробить грошей — але Кемерон напише книгу
Джефф Безос просуває Сідні Свіні на роль дівчини Бонда, але акторка хоче грати агента 007
"Людина, що біжить" рулить”: перші відгуки критиків відзначають дотепну сатиру та захопливі сцени
Квентін Тарантіно розніс "Голодні ігри", як повний плагіат: "Чому ніхто не подав до суду?"
"П'ять ночей у Фредді 2" побив рекорд Rotten Tomatoes з "розриву" в оцінках критиків та глядачів
"Фільм століття": в мережу злили пролог "Одіссеї" Нолана, критики — в захваті
На Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року з українською озвучкою
Для "Одіссеї" Нолана створили циклопів-аніматроніків в "натуральних" розмірах
Раккун-Сіті в снігу: перший погляд на фільм "Оселя зла" Зака Креггера
Нові "Месники" не такі вже й нові: Marvel нібито повертає Таноса і "давнього" Людину-павука
Рассел Кроу розкритикував "Гладіатор 2": "Бракує морального ядра оригіналу"
Фільм "Гострі картузи: Безсмертна людина" отримав перший постер і дату релізу — спочатку в кінотеатрах
Тизер фільму "Людина-павук 4" розкрив загадкову роль зірки "Дивних див"
Композитор "Аватар 3" написав 1907 сторінок нот, щоб музики вистачило на 3+ години фільму
Netflix анонсував фільм про втрачений пароль до криптовалютного гаманця з $35 млн на основі реальної історії
Disney+ дозволить користувацький ШІ-контент на своїй платформі — оглядачі кажуть про “рімейки” і “сиквели”, доки немає деталей
Paramount взялась за розробку "Година пік 4" після тиску Трампа
Українець створив сайт Ratingo з "реальними" топами серіалів: дані з IMDb, Trakt та TMDB, що оновлюють рейтинги кожні 10 хв
"Американський психопат" змінить стать: Марго Роббі претендує на головну роль у рімейку, — ЗМІ
Marvel використала 80% реальних декорацій для "Месники: Судний день"
Кіт Харрінгтон більше не хоче й наближатися до "Гри престолів", але мріє про "будь-яку роль" в новому "Гаррі Поттері"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати