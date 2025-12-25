Трейлер "Одіссеї" Нолана зібрав 121,4 млн переглядів за добу — вдвічі більше, ніж "Оппенгеймер"

Одіссея / Universal

Крістофер Нолан побив власний рекорд з першим трейлером “Одіссеї” — за 24 години відео зібрало понад 121, 4 млн переглядів у TikTok, YouTube, Facebook, Instagram та X. Для порівняння: попередня робота режисера, оскароносний “Оппенгеймер”, отримав близько 50 млн переглядів за той самий час.

Є рекорд і для студії: “Одіссея” принесла Universal найпопулярніший трейлер у 2025 році. Хоча порівняно з новинками інших кіновиробників, він лише восьмий.

За даними аналітичної компанії WaveMetrix, приблизно 27% переглядів надійшли з TikTok, 26% — з YouTube, на Facebook припав 21%, на Instagram – 18%, а на X – 10%. Очікувано, поряд з великою кількістю позитивних коментарів були й критики, які нарікали на історичну неправдивість: зокрема в тому, що стосувалося шолома Агамемнона; циклопи в цьому ж випадку нікого не засмутили.

“Одіссея” — це адаптація епічної поеми Гомера, яка оповідає про важку подорож однойменного царя Ітаки додому після Троянської війни. В головних ролях з’являються Метт Деймон, Том Голланд та Енн Геттеуей поряд з Зендеєю, Шарліз Терон, Робертом Паттінсоном та іншими.

Фільм стане першим в історії кіно, повністю знятим на плівкові камери IMAX, і, з чуток, найдорожчим в кар’єрі Нолана з бюджетом в понад $250 млн. Прем’єру “Одіссеї” очікуємо в кінотеатрах 17 липня 2026 року.

