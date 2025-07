Трейлер «П’ять ночей у Фредді 2» — перший погляд на Мангл та Зламаних аніматроніків

Вийшов перший повноцінний трейлер «П’ять ночей у Фредді 2» — надприродного фільму жахів, заснованого на однойменній горор-франшизі відеоігор Скотта Коутона.

«П’ять ночей у Фредді 2» продовжує фільм 2023 року, що представив нам історію молодого хлопця Майка (Джош Хатчерсон), який неохоче влаштовується на роботу нічним охоронцем у покинуту піцерію, сподіваючись, що це допоможе йому зберегти опіку над молодшою сестрою Еббі (Пайпер Рубіо). Рішення стало фатальним і затягло його в «чорне серце надприродного кошмару».

Стрічка, попри суперечливі відгуки, принесла рекордні заробітки Blumhouse ($297 млн за бюджету $20 млн), тож продовження не забарилось. В сиквелі окрім Хатчерсона та Рубіо, свої ролі повторять Елізабет Лейл (офіцер поліції Ванесса) та Метью Ліллард (грізний вбивця Вільям Афтон). Ну і, власне, є гарні новини для фанів «Крику» — компанію Лілларду на екрані склав Скітт Ульріх.

Skeet Ulrich has been officially cast in ‘FIVE NIGHTS AT FREDDYS 2’, reuniting with Matthew Lillard. pic.twitter.com/QYWpZkM0eT

