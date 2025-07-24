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Новини Кіно 24.07.2025 comment views icon

Трейлер «П’ять ночей у Фредді 2» — перший погляд на Мангл та Зламаних аніматроніків

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Трейлер «П’ять ночей у Фредді 2» — перший погляд на Мангл та Зламаних аніматроніків
Кадр з фільму «П’ять ночей у Фредді 2»

Вийшов перший повноцінний трейлер «П’ять ночей у Фредді 2» надприродного фільму жахів, заснованого на однойменній горор-франшизі відеоігор Скотта Коутона.

«П’ять ночей у Фредді 2» продовжує фільм 2023 року, що представив нам історію молодого хлопця Майка (Джош Хатчерсон), який неохоче влаштовується на роботу нічним охоронцем у покинуту піцерію, сподіваючись, що це допоможе йому зберегти опіку над молодшою сестрою Еббі (Пайпер Рубіо). Рішення стало фатальним і затягло його в «чорне серце надприродного кошмару».

Стрічка, попри суперечливі відгуки, принесла рекордні заробітки Blumhouse ($297 млн за бюджету $20 млн), тож продовження не забарилось. В сиквелі окрім Хатчерсона та Рубіо, свої ролі повторять Елізабет Лейл (офіцер поліції Ванесса) та Метью Ліллард (грізний вбивця Вільям Афтон). Ну і, власне, є гарні новини для фанів «Крику» — компанію Лілларду на екрані склав Скітт Ульріх.

Серед решти новачків: Тео Бріонес («Пункт призначення: Родове прокляття»), Маккенна Грейс («Аннабель 3») та Вейн Найт («Парк Юрського періоду»). Творець серії ігор Скотт Коутон знову написав сценарій, а Емма Тамі виступила режисером.

Попередній короткий тизер натякав, що аніматроніки залишать стіни піцерії Фредді Фазбера і відправляться сіяти хаос у світі, тоді як трейлер зображає це вже повноцінно і в яскравих фарбах. Серед іншого нам запропонували перший погляд на Зламаних аніматроніків (початкові версії Класичних аніматроніків) та Мангл (антропоморфного аніматроніка-антагоніста у вигляді лиса).

«Минув рік з часу надприродного кошмару в піцерії Фредді Фазбера. Історії про те, що там сталося, перетворилися на місцеву легенду, що надихнула на проведення першого в місті Фазфесту. Майк та Ванесса приховували правду від Еббі щодо долі її друзів-аніматроніків. Але коли дівчинка втікає, щоб відновити зв’язок з Фредді, Бонні, Чікою та Фоксі, це запускає жахливу серію подій, що розкривають темні таємниці про справжнє походження Фредді та розкривають давно забутий жах, прихований десятиліттями», — з офіційного синопсиса.

У кінотеатрах «П’ять ночей у Фредді 2» вийде вже 5 грудня.

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