Три письменники судитимуться з Nvidia за незаконне використання їхніх книжок для навчання ШІ

У груповому позові, поданому в п’ятницю ввечері до федерального суду Сан-Франциско, сказано, що Nvidia використовувала захищені авторським правом книги для навчання своєї нової платформи NeMo, створеної чипмейкером як «швидкий і доступний спосіб впровадження генеративного ШІ».

Письменники Браян Кін, Аді Наземіан і Стюарт О’Нан кажуть, що їхні роботи входили до набору даних із приблизно 196 640 книг, і допомогли навчити NeMo симулювати звичайну письмову мову, перш ніж були видалені в жовтні «через повідомлення про порушення авторських прав». Вони зазначають, що такі дії вказують на те, що Nvidia «визнала» порушення.

Автори вимагають відшкодування невизначених збитків для людей у США, чиї захищені авторським правом твори допомагали тренувати великі мовні моделі NeMo протягом останніх трьох років. Серед творів, на які поширюється позов, — роман Кіна 2008 року «Ghost Walk», роман Наземіана 2019 року «Like a Love Story» та повість О’Нана 2007 року «Last Night at the Lobster».

Раніше подібний позов отримала OpenAI — від творця «Гри престолів» Джорджа Мартіна та інших авторів, які звинуватили розробника ChatGPT у копіюванні їхніх робіт «гуртом, без дозволу чи розгляду».

Nvidia тим часом виграє від невпинного інтересу інвесторів до ШІ — з кінця 2022 році акції чипмейкера зросли на 600%. На цю мить ринкова вартість компанії наблизилась до $2,2 трлн.

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