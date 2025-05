Трилогія S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition отримала патч 1.0.1. — технічні виправлення

GSC Game World випустила перше виправлення для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition. Патч 1.0.1. виправляє технічні негаразди та обіцяє «удосконалення».

Окрім скарг гравців з північних боліт на відсутність російської та деякі візуальні зміни гри (зокрема, коричневу субстанцію на голові леніна), трилогія ремастерів класичних ігор S.T.A.L.K.E.R. отримала нарікання щодо технічного стану. GSC випустила оперативні виправлення вильотів та деяких інших недоліків ігор.

«Ми врахували ваші відгуки та активно працюємо над покращенням розширеного видання. Дякуємо, що поділилися своїми думками щодо розширеного видання STALKER: Legends of the Zone Trilogy, це допомагає нам у нашій меті покращити ігровий досвід».

Список виправлень невеликий, але самих їх, вочевидь, багато:

Ігри не будуть вилітати під час запуску на непідтримуваному «залізі» та будуть видавати чітке повідомлення (наразі тільки англійською мовою) про те, що відеокарта не відповідає мінімальним системним вимогам

Виправлено кілька найчастіших крашів на ПК, Xbox і PlayStation

Виправлено проблему збереження гри на певних локалізаціях

Виправлено проблеми зі збереженням конфігурації

Виправлено проблеми з відсутньою геометрією на кількох рівнях

Окремим пунктом розробники обіцяють продовження роботи над перевиданням. Ймовірно, нові патчі з’являться вже незабаром. Наразі S.T.A.L.K.E.R. Legends of the Zone Enhanced Edition доступна в Steam за 830₴, а власники оригіналів отримали ремастери безкоштовно. Для тих, хто купив ігри, але не має ігрового ПК трилогія доступна у хмарному сервісі NVIDIA GeForce NOW.

Джерела: Steam, X