Триває збір на РЕБ для 130-го батальйону ТРО

14-го травня ми розпочали новий збір та аукціон в рамках нашої ініціативи «Аукціон відплати» – збираємо разом із Благодійним фондом “Вільні люди” на РЕБ для 130-го батальйону ТрО.

Ціль цього збору – 120 000 грн.

Бойовий шлях 130-го батальйону ТРО

Бойовий шлях 130-го батальйону 241 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ почався 24 лютого 2022 року з оборони столиці, зокрема аеропорту «Київ». Уже через два тижні вони брали участь у боях за Ірпінь, тримали позиції, проводили розвідку, допомагали евакуйовувати цивільне населення, надавали медичну допомогу. З квітня минулого року поїхали обороняти Харківщину. Північна Салтівка, Черкаська Лозова, Циркуни, важкі бої у Дементіївці. За кожною назвою населеного пункту стоїть мужність і героїзм воїнів.

У вересні 2022-го брали участь у Харківській наступальній операції, звільнили Великі Проходи, Гоптівку, Алісівку, Високу Яругу Харківської області. Згодом — оборона Луганщини і Донеччини. Бої під Білогорівкою. Потім — Бахмут. Під час оборонних боїв у Бахмуті бійці 130-го батальйону нанесли відчутних втрат pocійським окупантам.

Воїни 130 батальйону 241 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ і зараз нищать pocійських окупантів в одній з найбільш гарячих точок фронту.

А ось – частина робочого процесу зі спільної операції взводу розвідки “Котики” 130 батальйону територіальної оборони ЗСУ та ЦСО “А” СБУ, який зафільмувала команда Bihus.info.



Алгоритм аукціону

Аукціон в рамках збору проходить з 14-го по 28 травня. В цей період поповніть банку на будь-яку суму — той, хто закине найбільше, отримає лот.

Лот цього аукціону – марка з славзнозвісним посилом “руского воєнного корабля” туди, де він пізніше і опинився, яку підписав морпіх Грибов – той, хто безпосередньо і послав крейсер “Москва” у всім відомому напрямку.

Не забувайте, що підтримати збір можна і без участі в аукціоні. Навіть невеличка сума важлива і наблизить нас до цілі!

Реквізити збору

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8AzzjBvT2

Картка банки: 5375 4112 1324 2154