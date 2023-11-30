Новини WTF 30.11.2023 о 17:48 comment views icon

«Це наша чітка позиція‎». Гендиректорка X/Twitter підтримала Маска, який привселюдно ‎послав рекламодавців

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Лінда Яккаріно, яку Маск призначив на посаду гендиректора соцмережі замість себе, підтримала свого роботодавця у доволі різких заявах.

Раніше на саміті DealBook 2023 Ілон Маск привселюдно послав рекламодавців, які пішли з X/Twitter після того, як мільярдер підтримав антисемітські коментарі.

«Якщо хтось намагатиметься шантажувати мене рекламою, шантажувати грошима, то йдіть на*уй. Йдіть на*уй. Це зрозуміло? Сподіваюся, так», — заявив Маск і звернувся напряму до директора Disney Боба Айгера, який раніше виступав на цьому ж заході. «Гей, Боб, якщо ти в аудиторії‎».

Яккаріно тим часом описала коментарі Маска як «‎чітку позицію» компанії.

«‎Ілон перепросив, надав пояснення та висловив нашу чітку позицію. X забезпечує інформаційну незалежність, яка незручна для деяких людей. Ми — платформа, яка дозволяє людям приймати власні рішення».

Загалом за понад два тижні рекламні угоди з X припинили близько 100 компаній — у тому числі Apple, Disney та IBM. Через це, за деякими оцінками, соцмережа втратить близько $75 млн до кінця року.

Водночас Маск, дійсно, згодом перепросив за свої заяви, назвавши свій коментар до допису, який узгоджувався з антисемітською теорією змови, «одним із найдурніших, якщо не найбільш безглуздим вчинком», який він коли-небудь робив на платформі.

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