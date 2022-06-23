«Це як дім на колесах. Я б у ньому жив» — український військовий про австралійські бронемобілі Bushmaster PMV

22 червня сіднейський таблоїд The Sydney Morning Herald опублікував мінірепортаж з української Костянтинівки, що на Донеччині — в інтерв’ю наші військові поділилися враженнями від австралійських бронемобілей Bushmaster PMV, які зараз допомагають нищити російських окупантів.
Bushmaster PMV (Protected Mobility Vehicle — захищена мобільна машина) чи Bushmaster IMV (Infantry Mobility Vehicle — піхотна мобільна машина) — колісний повнопривідний бронеавтомобіль, який випускається Thales Australia за ліцензією ірландської компанії Timoney Technology. Розроблений для австралійської армії у 1990-х роках бронемобіль використовувався як основний засіб для перевезення піхоти під час війн в Іраку та Афганістані, а зараз вони приносять користь на Донбасі під потужними бомбардуваннями російської артилерії, ракетами та авіаударів.
З початку повномасштабного вторгнення росії Австралія вже передала Україні 20 «бушмастерів» сукупною вартістю близько $38 млн (50 млн австралійських доларів) та шість 155-мм гаубиць M-777.
Водій одного з «Бушмастерів» Віталій розповів, що австралійські бронемобілі «значно кращі» за БТР, що залишились в спадок від Радянського Союзу.
«По-перше, вона дуже зручна. Є кондиціонер, це як дім на колесах. Я б у ньому жив. Весь свій час я проводжу усередині машини»
Віталій,
український військовий і водій одного з «Бушмастерів»
В України лишилося 19 «Бушмастерів» — один з бронемобілей було втрачено під час бою з росіянами біля села Трипілля. Водночас всі українські військові, які були у машині під час атаки, вижили. Про це розповів Віталій, який знаходився неподалік та бачив бій на власні очі.
Командир підрозділу з позивним Технік, каже, що напад продемонстрував якість австралійського автомобіля, який на відмінно впорався зі своїм завданням — захищав українських захисників всередині під час переміщення з однієї локації на іншу.
«Він броньований усередині, і це великий плюс цієї машини, бо вона захищає життя та здоров’я солдатів. Якби в нас було більше таких автомобілів, ми б врятували більше наших бійців, а це — найважливіше».
Технік,
Командир підрозділу, який воює на сході
Для керування «Бушмастером» потрібно двоє: водій та кулеметник. Машина може перевозити п’ять військових, а також запаси їжі та води. Кабіна обладнана кондиціонером та системою охолодження води. За словами Техніка, його команда опанувала бронемобіль за два-три дні. Українські військові закликають уряд Австралії передати їм більше «Бушмастерів», а також гаубиць, танків та високоточних далекобійних снарядів.
***
Bushmaster є захищеним транспортером, а не класичним бронетранспортером. Він має великі габарити і слабке озброєння, тож не призначений для безпосередньої участі на полі бою — лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання. Він достатньо захищений, щоб протистояти 5,56-мм і 7,62-мм кулям стрілецької зброї, уламкам гранат, набоїв, вибуху міни з 6 кг вибухової речовини, що відповідає 2 рівню захисту стандарту STANAG 4569. Захист може бути підсилений встановленням навісної броні, яка забезпечує захист від бронебійних куль калібру 7,62 мм. Окрім того, машина має захист від мін і засідок (Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP)).
- 19 травня 2022 року австралійський уряд ухвалив рішення надати Україні додаткові 14 БТР M113 та 20 машин Bushmaster PMV. Також буде надана гуманітарна допомога, обладнання для спостереження за радіаційним випромінюванням та засоби особистого захисту