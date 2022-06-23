«Це як дім на колесах. Я б у ньому жив» — український військовий про австралійські бронемобілі Bushmaster PMV

22 червня сіднейський таблоїд The Sydney Morning Herald опублікував мінірепортаж з української Костянтинівки, що на Донеччині — в інтерв’ю наші військові поділилися враженнями від австралійських бронемобілей Bushmaster PMV, які зараз допомагають нищити російських окупантів.

Bushmaster PMV (Protected Mobility Vehicle — захищена мобільна машина) чи Bushmaster IMV (Infantry Mobility Vehicle — піхотна мобільна машина) — колісний повнопривідний бронеавтомобіль, який випускається Thales Australia за ліцензією ірландської компанії Timoney Technology. Розроблений для австралійської армії у 1990-х роках бронемобіль використовувався як основний засіб для перевезення піхоти під час війн в Іраку та Афганістані, а зараз вони приносять користь на Донбасі під потужними бомбардуваннями російської артилерії, ракетами та авіаударів.

З початку повномасштабного вторгнення росії Австралія вже передала Україні 20 «бушмастерів» сукупною вартістю близько $38 млн (50 млн австралійських доларів) та шість 155-мм гаубиць M-777.

Водій одного з «Бушмастерів» Віталій розповів, що австралійські бронемобілі «значно кращі» за БТР, що залишились в спадок від Радянського Союзу.

«По-перше, вона дуже зручна. Є кондиціонер, це як дім на колесах. Я б у ньому жив. Весь свій час я проводжу усередині машини» Віталій, український військовий і водій одного з «Бушмастерів»

В України лишилося 19 «Бушмастерів» — один з бронемобілей було втрачено під час бою з росіянами біля села Трипілля. Водночас всі українські військові, які були у машині під час атаки, вижили. Про це розповів Віталій, який знаходився неподалік та бачив бій на власні очі.

Командир підрозділу з позивним Технік, каже, що напад продемонстрував якість австралійського автомобіля, який на відмінно впорався зі своїм завданням — захищав українських захисників всередині під час переміщення з однієї локації на іншу.

«Він броньований усередині, і це великий плюс цієї машини, бо вона захищає життя та здоров’я солдатів. Якби в нас було більше таких автомобілів, ми б врятували більше наших бійців, а це — найважливіше». Технік, Командир підрозділу, який воює на сході

Для керування «Бушмастером» потрібно двоє: водій та кулеметник. Машина може перевозити п’ять військових, а також запаси їжі та води. Кабіна обладнана кондиціонером та системою охолодження води. За словами Техніка, його команда опанувала бронемобіль за два-три дні. Українські військові закликають уряд Австралії передати їм більше «Бушмастерів», а також гаубиць, танків та високоточних далекобійних снарядів.

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Bushmaster є захищеним транспортером, а не класичним бронетранспортером. Він має великі габарити і слабке озброєння, тож не призначений для безпосередньої участі на полі бою — лише для транспортування військовослужбовців у район виконання завдання. Він достатньо захищений, щоб протистояти 5,56-мм і 7,62-мм кулям стрілецької зброї, уламкам гранат, набоїв, вибуху міни з 6 кг вибухової речовини, що відповідає 2 рівню захисту стандарту STANAG 4569. Захист може бути підсилений встановленням навісної броні, яка забезпечує захист від бронебійних куль калібру 7,62 мм. Окрім того, машина має захист від мін і засідок (Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP)).