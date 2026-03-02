Війна на Близькому Сході обвалила біткоїн: менше ніж за 15 хвилин ліквідовано позицій на $100 млн

Depositphotos

У суботу біткоїн різко впав після повідомлень про удари США та Ізраїлю по Тегерану: менш ніж за 15 хвилин було ліквідовано лонги на $100 млн. Загалом BTC просів із майже $69 тис. до рівня $63 тис. Щоправда, курс майже одразу відновився до $68 тис. і на момент написання статті становив приблизно $65 тис.





Новини про атаку з’явилися вранці 28 лютого. Рух був різким і супроводжувався стрибком обсягів. На мінімумі ціна опускалася до рівня приблизно $63 030 на різних біржах, перш ніж частково відновитися. Просадка охопила весь ринок: окремі альткоїни втратили понад 8% за короткий проміжок часу. За 24 години сукупний обсяг ліквідацій на ринку криптоф’ючерсів перевищив $445 млн. Під примусове закриття потрапили більш ніж 135 тис. трейдерів.

Найбільші втрати зафіксовані в парах з біткоїном та Ethereum, при цьому переважна частина ліквідацій припала на довгі позиції. Індекс страху та жадібності знизився на два пункти відносно 27 лютого, що вказує на посилення настроїв до продажу. Після початкового обвалу біткоїн частково відіграв втрати й повернувся вище $66 тис., а далі до $68 тис., однак ринок залишається чутливим до подальших новин із Близького Сходу.

Реакція крипторинку на воєнні події вже не є новою. 7 жовтня 2023 року, після атаки ХАМАС на Ізраїль, BTC втрачав близько 5% за кілька годин, опускаючись нижче $27 тис., а ринок також супроводжувався хвилею закриття лонгів. 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, біткоїн протягом доби падав більш ніж на 12% — із близько $39 тис. до району $34 тис., а обсяг ліквідацій тоді перевищував $500 млн за день.

Ще раніше, у січні 2020 року після повідомлень про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані котирування різко коливалися на тлі загострення між США та Іраном, що супроводжувалося стрибком волатильності та масовими ліквідаціями деривативних позицій. В усіх випадках першою реакцією інвесторів був вихід із ризикових активів.

На тлі криптовалютних “гойдалок” знов виділився Polymarket: один із користувачів буквально за добу до подій відкрив велику позицію з прогнозом, що США завдадуть удару по Ірану до 1 березня, і контракт спрацював майже точно в межах дедлайну. Через близькість завершення ринку коефіцієнти були високими, і щасливчик (а скоріш за все — інсайдер) отримав куш у десятки тисяч доларів. Таймінг угоди викликав дискусію серед учасників платформи, і поки невідомо, чи погодиться Polymarket виплачувати виграш.





Джерело: X