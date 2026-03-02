banner
Новини Крипто 02.03.2026 comment views icon

Війна на Близькому Сході обвалила біткоїн: менше ніж за 15 хвилин ліквідовано позицій на $100 млн

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Війна на Близькому Сході обвалила біткоїн: менше ніж за 15 хвилин ліквідовано позицій на $100 млн
Depositphotos

У суботу біткоїн різко впав після повідомлень про удари США та Ізраїлю по Тегерану: менш ніж за 15 хвилин було ліквідовано лонги на $100 млн. Загалом BTC просів із майже $69 тис. до рівня $63 тис. Щоправда, курс майже одразу відновився до $68 тис. і на момент написання статті становив приблизно $65 тис.


Новини про атаку з’явилися вранці 28 лютого. Рух був різким і супроводжувався стрибком обсягів. На мінімумі ціна опускалася до рівня приблизно $63 030 на різних біржах, перш ніж частково відновитися. Просадка охопила весь ринок: окремі альткоїни втратили понад 8% за короткий проміжок часу. За 24 години сукупний обсяг ліквідацій на ринку криптоф’ючерсів перевищив $445 млн. Під примусове закриття потрапили більш ніж 135 тис. трейдерів.

Війна на Близькому Сході обвалила біткоїн: менше ніж за 15 хвилин ліквідовано позицій на $100 млн
Дані: Х

Найбільші втрати зафіксовані в парах з біткоїном та Ethereum, при цьому переважна частина ліквідацій припала на довгі позиції. Індекс страху та жадібності знизився на два пункти відносно 27 лютого, що вказує на посилення настроїв до продажу. Після початкового обвалу біткоїн частково відіграв втрати й повернувся вище $66 тис., а далі до $68 тис., однак ринок залишається чутливим до подальших новин із Близького Сходу.

Війна на Близькому Сході обвалила біткоїн: менше ніж за 15 хвилин ліквідовано позицій на $100 млн
Дані: Binance

Реакція крипторинку на воєнні події вже не є новою. 7 жовтня 2023 року, після атаки ХАМАС на Ізраїль, BTC втрачав близько 5% за кілька годин, опускаючись нижче $27 тис., а ринок також супроводжувався хвилею закриття лонгів. 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, біткоїн протягом доби падав більш ніж на 12% — із близько $39 тис. до району $34 тис., а обсяг ліквідацій тоді перевищував $500 млн за день.

Війна на Близькому Сході обвалила біткоїн: менше ніж за 15 хвилин ліквідовано позицій на $100 млн
Дані: CoinStats

Ще раніше, у січні 2020 року після повідомлень про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані котирування різко коливалися на тлі загострення між США та Іраном, що супроводжувалося стрибком волатильності та масовими ліквідаціями деривативних позицій. В усіх випадках першою реакцією інвесторів був вихід із ризикових активів.

Війна на Близькому Сході обвалила біткоїн: менше ніж за 15 хвилин ліквідовано позицій на $100 млн
Дані: Polymarket / Crypto World

На тлі криптовалютних “гойдалок” знов виділився Polymarket: один із користувачів буквально за добу до подій відкрив велику позицію з прогнозом, що США завдадуть удару по Ірану до 1 березня, і контракт спрацював майже точно в межах дедлайну. Через близькість завершення ринку коефіцієнти були високими, і щасливчик (а скоріш за все — інсайдер) отримав куш у десятки тисяч доларів. Таймінг угоди викликав дискусію серед учасників платформи, і поки невідомо, чи погодиться Polymarket виплачувати виграш.

“Кити” активно розпродають BTC та ETH, а в Гуглі шукають “Біткоїн до нуля”: що це означає для криптовалют?


Джерело: X

Популярні новини

arrow left
arrow right
Гаманець Ledger знову зламали зі стороннього ресурсу — як і минулої зими
ФБР обіцяє $5 млн винагороди за айтівців із КНДР, які викрали $900 тис. у криптовалютах
Лише 1% трейдерів Pump.fun заробляють понад $500 — решта в мінусі
Подарунки під ялинку: у останні дні 2025 року Tether та Circle випустили стейблкоїнів на $1 млрд кожна
Криптобіржа Bithumb випадково роздала користувачам по 2 000 біткоїнів під час аірдропу
Криптоентузіаст купив 100 смартфонів Solana Seeker і отримав $3,33 млн прибутку на аірдропі токену SKR
Цукерберг випустить стейблкоїн для платежів Meta, а Трамп — для відновлення Гази
Solana представила “ринки уваги”: новий формат, в якому можна ставити на меми та тренди
Акаунт лідера опозиції Венесуели зламали, щоб просувати шахрайський токен: повідомлення набрало понад 190 000 глядачів
На Різдвяні свята біткоїн падав майже до $24 тис. у зв’язці з криптовалютою родини Трампа
Messari озвучила крипто-тези на 2026 рік: головними для криптовалют стануть довіра та зрозумілість
“Безкоштовний біткоїн”: глюк на біржі Paradex спричинив масові ліквідації та вимушений відкат – рідкісне для блокчейну явище
Трейдера, який заробив майже $150 млн на політичних інсайдах, ліквідовано на понад $700 млн: це абсолютний рекорд
Біткоїн впав нижче $76 000: за добу ліквідовано позицій на $2,6 млрд, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000
Майнінг — все: собівартість видобутку біткоїна перетнулася з ринковою ціною
Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах
За підсумками року Grok 4.20 став найуспішнішим ШІ-трейдером
Чанпен Чжао у Давосі розповів про майбутнє криптоіндустрії: токенізація, розвиток ШІ, інтеграція у банківські системи
Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
На цьому тижні біткоїн "відсвяткував" свою 17-ту річницю
Жоден з прогнозів аналітиків щодо біткоїна на 2025 рік не справдився: наблизилися лише одиниці
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати