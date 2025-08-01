Це зрада: праця розробника криптобіржі CoinDCX «на стороні» коштувала компанії $44  млн

30-річного розробника ПЗ криптобіржі CoinDCX 26 липня затримала поліція індійського міста Бенгалуру. Його підозрюють у допомозі хакерам. Зловмисникам вдалось викрасти криптовалют на $44 млн, оскільки на його робочому ноутбуці було встановлено шкідливе ПЗ.

CoinDCX управляється бенгалурською компанією Neblio Technologies. Віцепрезидент з питань державної політики та урядових справ компанії заявив, що хтось зламав гаманець компанії 19 липня та вивів криптовалюти на шість рахунків.

В поліції повідомили, що хакери доручили розробнику, який протягом 3 років займав хорошу посаду в компанії, писати відгуки, а також давали йому інші онлайн-завдання в обмін на хорошу винагороду. Спочатку розробник використовував свій особистий ноутбук, але пізніше перейшов на робочий, на який хакери зуміли потайки встановити шкідливе ПЗ. Таким чином, зловмисники отримали доступ до CoinDCX і забрали токени з гаманців біржі. Коли працівник Neblio Technologies зрозумів, що його використали як інструмент для викачування криптовалюти, було вже запізно.

Внутрішнє розслідування виявило, що розробник заробив близько $17 тис. Він пояснив це як дохід від роботи на неповний робочий день.

Індійська поліція зареєструвала справу за статтями 66 (правопорушення, пов’язані з комп’ютерами), 43 (штраф та компенсація за пошкодження комп’ютера, комп’ютерної системи тощо), 66(c) (крадіжка особистості) та 66(d) (шахрайство шляхом видавання себе за іншого з використанням комп’ютерних ресурсів) Закону про інформаційні технології, а також 303 (крадіжка), 316 (4) (злочинне порушення довіри), 318 (4) (шахрайство) та 319 (2) (шахрайство шляхом видавання себе за іншого).

За даними дослідницької компанії PeckShieldAlert, у липні 2025 року було зафіксовано близько 17 великих хакерських атак, що призвело до втрати $142 млн (це на 27,2% більше, ніж у червні — $111,6 млн).

П’ять найбільших хакерських атак у липні 2025 року:

CoinDCX: $44,2 млн GMX: $42 млн BigONEexchange: $28 млн WOOX: $12 млн FutureProtocol: $4,2 млн

Цікаво, що зловмисник повернув GMX $40,5 млн, включно з 10 тис. ETH і 10,5 млн FRAX.

Джерело: Indian Express