Новини Крипто 01.08.2025 comment views icon

Це зрада: праця розробника криптобіржі CoinDCX «на стороні» коштувала компанії $44  млн

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Тетяна Нечет

Автор новин

Це зрада: праця розробника криптобіржі CoinDCX «на стороні» коштувала компанії $44  млн

30-річного розробника ПЗ криптобіржі CoinDCX 26 липня затримала поліція індійського міста Бенгалуру. Його підозрюють у допомозі хакерам. Зловмисникам вдалось викрасти криптовалют на $44  млн, оскільки на його робочому ноутбуці було встановлено шкідливе ПЗ.

CoinDCX управляється бенгалурською компанією Neblio Technologies. Віцепрезидент з питань державної політики та урядових справ компанії заявив, що хтось зламав гаманець компанії 19 липня та вивів криптовалюти на шість рахунків.

В поліції повідомили, що хакери доручили розробнику, який протягом 3 років займав хорошу посаду в компанії, писати відгуки, а також давали йому інші онлайн-завдання в обмін на хорошу винагороду. Спочатку розробник використовував свій особистий ноутбук, але пізніше  перейшов на робочий, на який хакери зуміли потайки встановити шкідливе ПЗ. Таким чином, зловмисники отримали доступ до CoinDCX і забрали токени з гаманців біржі. Коли працівник Neblio Technologies зрозумів, що його використали як інструмент для викачування криптовалюти, було вже запізно.

Внутрішнє розслідування виявило, що розробник заробив близько $17 тис. Він пояснив це як дохід від роботи на неповний робочий день.

Індійська поліція зареєструвала справу за статтями 66 (правопорушення, пов’язані з комп’ютерами), 43 (штраф та компенсація за пошкодження комп’ютера, комп’ютерної системи тощо), 66(c) (крадіжка особистості) та 66(d) (шахрайство шляхом видавання себе за іншого з використанням комп’ютерних ресурсів) Закону про інформаційні технології, а також 303 (крадіжка), 316 (4) (злочинне порушення довіри), 318 (4) (шахрайство) та 319 (2) (шахрайство шляхом видавання себе за іншого).

За даними дослідницької компанії PeckShieldAlert, у липні 2025 року було зафіксовано близько 17 великих хакерських атак, що призвело до втрати $142 млн (це на 27,2% більше, ніж у червні — $111,6 млн).

П’ять найбільших хакерських атак у липні 2025 року:

  1. CoinDCX: $44,2 млн
  2. GMX: $42 млн
  3. BigONEexchange: $28 млн
  4. WOOX: $12 млн
  5. FutureProtocol: $4,2 млн

Цікаво, що зловмисник повернув GMX $40,5 млн, включно з 10 тис. ETH і 10,5 млн FRAX.

Джерело: Indian Express

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