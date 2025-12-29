Індустрія штучного інтелекту приховує $120 млрд боргу за центри обробки даних

Depositphotos

Meta, xAI, Oracle та ще кілька технологічних гігантів приховали понад $120 млрд боргу, пов’язаного з будівництвом дата-центрів для ШІ, поза своїми офіційними балансами. Фінансові аналітики вважають, що це бомба сповільненої дії.

Техногіганти використовують складні фінансові схеми, щоб приховати масштаби витрат від інвесторів і тим самим перекласти ризики на Уолл-Стріт і кредиторів. Для уникнення прямого відображення величезних позик у звітності великі технологічні групи створюють спеціальні проектні компанії (SPV), які беруть на себе фінансування інфраструктури ШІ, а борги переводяться на ці окремі юридичні особи й не фігурують у фінансових звітах. Фінансування цих SPV забезпечують великі інвестфонди та банки, серед яких Pimco, BlackRock, Apollo, Blue Owl Capital та JPMorgan. Такий підхід дозволяє компаніям будувати дата-центри без прямого збільшення заборгованості на балансі та зберігати високий кредитний рейтинг.

Найбільші обсяги такого фінансування зафіксовані у кількох гравців. Oracle залучила близько $60 млрд для розвитку дата-центрів через спеціальні проєктні схеми. Meta використала подібну модель для проєкту Hyperion, профінансувавши інфраструктуру приблизно на $30 млрд. Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, залучила близько $20 млрд для розгортання власних потужностей. Окремо виділяється оператор дата-центрів CoreWeave, який отримав фінансування на суму близько $2,6 млрд під заставу графічних процесорів і довгострокових контрактів із клієнтами. SPV-схеми використовують навіть Google та Amazon. Аналітики Morgan Stanley оцінюють, що для реалізації планів з інфраструктури ШІ до 2028 року може знадобитися до $1,5 трлн зовнішнього фінансування.

Фінансові експерти відзначають, що ця практика маскує реальні ризики і може поширювати фінансовий стрес на широкий сегмент ринку капіталу. Інвестори, які вкладають кошти у позики SPV, можуть зіткнутися з підвищеною волатильністю, а регулятори можуть посилити контроль за прозорістю таких фінансових операцій. Виведення боргу за межі балансів створює проблеми для інвесторів та кредиторів, особливо якщо попит на обчислювальні потужності ШІ знизиться. Тобто, по факту невиконання зобов’язань у рамках SPV не залежить від стану материнської компанії, а лише від доходності конкретного проєкту.

Водночас компанії отримують очевидні переваги. Приховування боргу дозволяє зберегти кредитний профіль, забезпечити гнучкість фінансування та продовжувати масштабні інвестиції в AI. Проте стратегія виведення стомілліардних боргів за межі балансів дає лише тимчасове полегшення фінансового тиску, натомість прихований борг може стати несподіваним тягарем у разі несприятливого розвитку подій.

Джерело: Financial Times, WebProNews.com