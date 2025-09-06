Новини ШІ 06.09.2025 comment views icon

Оновлень ШІ хочуть лише 11% користувачів смартфонів: решту цікавить автономність, память, камера та ціна

Вадим Карпусь

ШІ лізе з кожної щілини смартфона: але користувачам він здебільшого не потрібен — опитування
ШІ в iPhone 17, Galaxy S25 та Pixel 10: ці функції майже нікому не потрібні / YouTube Made by Google

Штучний інтелект часто виступає однією з головних рекламних фішок під час анонсу або просування нового смартфона. Але далеко не всі споживачі вважають його дійсно корисним. Це підтвердило опитування, яке досліджувало ставлення користувачів до функцій ШІ на їхніх смартфонах.

За даними дослідження CNET, лише 11% з 2200 опитаних дорослих жителів США готові оновити смартфон через наявність функцій ШІ. Цей показник виявився на 7% нижчий, ніж минулого року. Троє з десяти респондентів вважають, що ШІ не має практичної користі, і тому не потребують додаткових функцій.

Це відбувається на фоні активного запуску провідними компаніями нових смартфонів із можливостями ШІ. На початку року Samsung випустила серію Galaxy S25 і нові складані моделі Galaxy Fold7 та Galaxy Flip7, головною особливістю яких був ШІ, адаптований під потреби користувача.

За ними йде Google з серією Pixel 10, де теж основний акцент зроблено на функціях ШІ. Apple також не залишилась осторонь: її власні ШІ-рішення, попри великий інтерес, багатьом користувачам виявились незручними у використанні. Apple готується представити iPhone 17 на щорічному заході 9 вересня 2025 року, і, ймовірно, він отримає оновлені ШІ-можливості.

Чого шукають користувачі у новому смартфоні?

Хоча компанії постійно розробляють нові ШІ-функції та просувають їх як інноваційні, реальні потреби користувачів часто геть інші. Три головні критерії, які враховують користувачі при виборі нового смартфона:

  1. Ціна — 62%
  2. Тривалість роботи батареї — 54%
  3. Обсяг пам’яті — 39%

Користувачів також цікавить камера та розмір екрану.

ШІ лізе з кожної щілини смартфона: але користувачам він здебільшого не потрібен — опитування
Ціна, автономність та обсяг пам’яті залишаються основними мотивами для оновлення смартфона / Cybernews

Минулорічне опитування показало, що користувачі орієнтувалися на тривалість роботи батареї (61%), обсяг пам’яті (46%) та можливості камери (38%). Щодо ШІ, 18% торік цікавилися його можливостями, цього року — лише 11%.

Використання ШІ у наявних смартфонах

ШІ часто асоціюють із голосовими помічниками, особливо Apple і Siri. Багато користувачів iOS бажають, щоб Siri була розумнішою. Попри скарги, 61% користувачів iPhone використовують Siri, а 41% власників Pixel — помічника Gemini. Проте лише 10% користувачів Siri і 9% користувачів Gemini звертаються до них щодня.

Хоч Apple і планує покращити Siri, 85% респондентів не готові платити за “розумнішого помічника”, а 15% готові підписатися на щомісячну плату.

85% респондентів не хочуть платити за розумнішу Siri / Cybernews

Зараз важко знайти смартфон без ШІ. Алгоритми здатні підсумовувати тексти й листи, редагувати фото та виконувати функції голосового помічника за секунди.

Але реальне використання ШІ у смартфонах показує, що ці можливості часто залишаються незатребуваними. Так, 20% користувачів не знають, як ним користуватися, 29% вважають ці функції малокорисними, а 41% уникають ШІ через занепокоєння про приватність.

Хоч функції ШІ зараз безкоштовні, це може змінитися. За чутками, Apple планує зробити їх платними, а Samsung і Google також можуть ввести підписку. Опитування показало, що половина користувачів не готова платити за ШІ-функції.

Джерело: cybernews

